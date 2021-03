1000 Arztpraxen wollen Impfungen anbieten

In Brandenburg wollen sich nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBB) mehr als 1000 Arztpraxen an der Corona-Impfkampagne beteiligen. Wenn jede Praxis nur 100 Menschen wöchentlich impfe, könnten so pro Woche mehr als 100.000 Menschen im Bundesland ein Vakzin gegen das Coronavirus bekommen, erklärte die KVBB am Donnerstag in Potsdam.



Nur mit Impfungen in Arztpraxen könne das politische Ziel einer Herdenimmunität bis zum Ende des Sommers erreicht werden, betonte die KVBB. In Brandenburg war am Mittwoch zunächst ein Modellprojekt für Impfungen in ausgewählten Arztpraxen in Senftenberg, Bad Belzig, Wittenberge und Pritzwalk gestartet.