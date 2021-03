Das sagt der Ministerpräsident

"Heute ist es die 27. Pressekonferenz, die wir zur Pandemie abhalten", sagt Dietmar Woidke zum Auftakt. Die neue Eindämmungsverordnung, die inzwischen siebte, ist am Freitag vom Kabinett beschlossen worden und tritt am kommenden Montafg, 8. März in Kraft.



Es sei gut, dass die MPK ihr Versprechen vom 10. Februar gehalten habe und am 3. März einen Rahmenplan für Lockerungsschritte beschlossen habe. "Dieser Plan ist kompliziert", räumt Woidke ein. Man befinde sich aber auch nach wie vor in einer komplizierten Phase der Pandemie.



Die wichtigsten Änderungen

- Private Zusammenkünfte sind mit dem eigenen Haushalt und einem weiteren Haushalt möglich, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 werden dabei nicht mitgezählt.



- Baumärkte können öffnen.



- Für Gartenmärkte und Floristikbetriebe entfällt die bisherige 50-Prozent-Regel zur Außenverkaufsfläche. Dies sei insbesondere für kleinere Blumenläden wichtig, so Woidke.



- Körpernahe Dienstleistungen (Kosmetik-, Tattoo- und Sonnenstudios) dürfen unter Auflagen öffnen. Sofern keine Maske getragen werden kann, müssen Kundinnen und Kunden einen tagesaktuellen negativen Corona-

Schnelltest vorweisen oder vor Ort einen Selbsttest machen.



- Kontaktfreier Sport ist unter freiem Himmel mit bis zu zehn Personen in festen Gruppen erlaubt, bei Kindern und Jugendlichen bis 14 Jahren bis zu 20 Personen (zuzüglich Aufsichtspersonal). Anwesenheitslisten sind Pflicht.



- Der Einzelhandel darf für Termin-Shopping-Angebote („Click & Meet“) öffnen. Dies wird jedoch auf einen Kunden oder einen Hausstand pro angefangene 40 Quadratmeter Verkaufsfläche begrenzt. Voraussetzung ist eine Vorab- Terminbuchung.



Bei der Betrachtung der Sieben-Tage-Inzidenz hat sich Brandenburg für eine landeseinheitliche Regelung entschieden. Gelockert wird also nicht auf Landkreis-Ebene, erklärt Woídke. Es gehe darum, einen innerbrandenburgischen Einkaufs-Tourismus zu verhindern. Das entspreche auch den Wünschen der Landräte und Oberbürgermeister.



Einzige Ausnahme: Die doppelte Notbremse Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz für mindestens drei Tage im ganzen Land über 100 gelten wieder die schärferen und bisherigen Kontaktbeschränkungen und Maßnahmen aus der vorherigen Eindämmungsverordnung. Für die Landkreise und kreisfreien Städte liegt dieser Grenzwert bei 200.



Der Regerungschef spricht von einem "Spagat" zwischen konsequentem Gesundheitsschutz und den nach meiner Ansicht notwendigen Lockerungen. Es wäre aber falsch, jetzt alles komplett aufzumachen und damit eine große dritte Welle zu provozieren."