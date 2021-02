7 weitere Todesfälle in Brandenburg

In Brandenburg haben sich seit Beginn der Pandemie 70.917 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Innerhalb von 24 Stunden kamen nach Angaben des Gesundheitsministeriums 276 neue Fälle hinzu (Stand: Sonntag 11 Uhr).



Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt bei 2625 - das sind 7 mehr als am Vortag. Akut erkrankt sind derzeit 7445 Männer und Frauen in Brandenburg, 60.847 Menschen gelten als genesen.



Den dritten Tag in Folge liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg unter 100 - aktuell 89,4. Derzeit gibt es keinen Landkreis, der über dem kritischen Wert von 200 liegt.