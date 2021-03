Merkel zum Frauentag: In Pandemie nicht in alte Rollenmuster zurückfallen

Mit Blick auf den Weltfrauentag am Montag hat Kanzlerin Angela Merkel davor gewarnt, in der Corona-Pandemie in alte Rollenmuster zurückzufallen. Vor allem Frauen müssten den Spagat zwischen Familie und Beruf meistern. Auch in Führungspositionen seien die Geschlechter nicht gleichberechtigt vertreten.