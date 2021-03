Potsdam

Ganz Deutschland befindet sich seit dem 16. Dezember im Lockdown. Bund und Länder haben die Corona-Beschränkungen nun abermals um drei Wochen, bis zum 28. März verlängert. Am 22. März wollen sich Kanzlerin und Ministerpräsidenten zum nächsten Mal treffen.

In Brandenburg gab es seit Beginn der Pandemie 78.160 bestätigte Corona-Infektionen (Stand: Montag, 0 Uhr). Innerhalb von 24 Stunden kamen nach Angaben des Gesundheitsministeriums 76 neue Fälle hinzu. Am Montag vor einer Woche waren 91 Neuinfektionen gemeldet worden. Allerdings sind am Montag die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt bei 3086. Binnen 24 Stunden sind drei weitere Menschen verstorben. Akut erkrankt sind derzeit 3663 Männer und Frauen in Brandenburg, 71.411 Menschen gelten als genesen. Das sind 137 mehr als am Vortag.

Mit Stand vom Montag (8. März) wurden 318 Covid-19-Patienten im Krankenhaus behandelt, 80 von ihnen lagen auf Intensivstationen. 65 Intensivpatienten mussten beatmet werden.

Geimpft wurden in Brandenburg bislang 129.196 Männer und Frauen. Davon erhielten 77.668 Brandenburgerinnen und Brandenburgern bereits die zweite Dosis. (Stand: Sonntag, 7. März).

In Berlin wurden seit Beginn der Pandemie (Stand: Montag, 16.15 Uhr) 132.062 Infektionen gemeldet und 2895 Todesfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche) ist in Brandenburg aktuell etwas niedriger als in Berlin. Derzeit liegt der Wert in Brandenburg bei 63,4 und in Berlin bei 70,4.

Corona reduziert den Frust im Straßenverkehr

Im Stau zu stehen kostet nicht nur Zeit, sondern auch Nerven. Die Situation auf Potsdams Straßen hat sich im vergangenen Jahr deutlich verbessert. Auch in der Hauptstadt kamen Autofahrer deutlich schneller an ihr Ziel.





RKI registriert 4252 Fälle bundesweit – Inzidenz sinkt

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 4252 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 255 weitere Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Dienstag hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 3943 Neuinfektionen und 358 neue Todesfälle verzeichnet. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 04.40 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Dienstagmorgen bundesweit bei 67,5 - und damit etwas niedriger als am Vortag (68,0). Vor vier Wochen, am 9. Februar, hatte die Inzidenz noch bei 72,8 gelegen.

die Internationale Tourismus-Börse (ITB) gilt vielen als das „größte Reisebüro der Welt“. Doch in der Corona-Krise ist alles anders. Das Branchentreffen findet in diesem Jahr nur online und ausschließlich für Fachbesucher statt - von heute bis einschließlich Freitag. Im Frühjahr 2020 war die ITB fünf Tage vor dem geplanten Beginn wegen des Ausbruchs der Pandemie abgesagt geworden. Im Jahr zuvor kamen an den damals fünf Messetagen mit rund 10.000 Ausstellern bis zu 160.000 Besucher.

Lufthansa Technik bilanziert ein Katastrophen-Jahr

Auf das schlechteste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte blickt die Lufthansa Technik AG zurück. Vorstandschef Johannes Bußmann sagte am Montag, er rechne frühestens Ende 2023, möglicherweise auch erst 2024 mit einer Rückkehr zum Niveau von 2019.Das Ende der Durststrecke sei "leider noch nicht erreicht.“



Viele Airlines hätten im Zuge der Corona-Krise Flugzeuge ausgemustert oder dauerhaft geparkt - was zu deutlichen Rückgängen auch bei der Wartung geführt habe. „Die Umsatzerlöse sanken um 2,8 Milliarden Euro auf 3,7 Milliarden Euro im Jahre 2020. Dies entspricht einer Veränderung von minus 43 Prozent.“ Nach dem Rekordjahr 2019 mit einem operativen Gewinn von 472 Millionen steht für 2020 ein Minus von 508 Millionen Euro in der Bilanz.

10,5 Millionen Schnelltests für die Länder - und zwar schnell

Die Bundesregierung verspricht den Ländern die zeitnahe Lieferung von Millionen Corona-Selbsttests. Bis Dienstagmittag könnten die Länder insgesamt 10,5 Millionen der Tests beim Pharmakonzern Roche bestellen, heißt es in einem Brief der Minister Spahn und Scheuer an die Ministerpräsidenten der Länder, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

Kommentar zu den Schnelltests

Die Wiederbelebung des öffentlichen Lebens sollte eigentlich mit einer Großoffensive an Schnelltests einhergehen. Doch davon war am Montag leider noch wenig zu sehen. Eva Quadbeck beklagt in ihrem Kommentar die schlechte Vorbereitung.

Selbsttests und Schnelltests - die Lage in Oberhavel

Im Kreis Oberhavel wird es zwei Stellen geben, bei denen Schnelltests absolviert werden können. Einer soll sofort starten – mit einem Drive-in. Im Handel soll es im Laufe der Woche wieder Selbsttests zu kaufen geben, kündigten verschiedene Unternehmen an.

Click & Meet: So funktioniert's im A-10-Center

Seit Montag darf der Einzelhandel wieder öffnen, jedoch nur mit Terminvereinbarung. „Click & meet“ nennt sich das neue Shopping-Prinzip. Ob es den gewünschten Erfolg bringt, wird jedoch von einigen Händlern und Kunden in Wildau bezweifelt.

Rechenexempel der KBV: Bis 1. August sind alle geimpft

Ab Anfang April sollen die niedergelassenen Ärzte in Deutschland flächendeckend mit Corona-Impfungen beginnen. Darauf einigten sich die Fachminister von Bund und Ländern am Montag in der Gesundheitsministerkonferenz, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Der bürokratische Aufwand für die Arztpraxen solle auf ein Minimum reduziert werden, hieß es.

Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV) stehen fürs Impfen 75.0000 Haus- und Facharztpraxen in Deutschland bereit. Wenn 50.000 Arztpraxen täglich jeweils 20 Impfstoffdosen verabreichten, könnten laut KBV alleine dadurch bis zu fünf Millionen Impfungen in der Woche durchgeführt werden. Wenn es genug Impfstoff gibt, könnte es nach Modellrechnungen der KBV gelingen, am 1. August einen Impfschutz für die gesamte Bevölkerung zu erreichen.

Endlich wieder in den Baumarkt

Seit diesem Montag dürfen Baumärkte in Brandenburg unter strengen Hygienebestimmungen wieder öffnen. Der Feiertag in Berlin sorgte in Potsdam für zahlreiche Shoppingtouristen aus der Hauptstadt.

Schnelltests für jedermann: Wo gibt's denn sowas?

In den Potsdamer Aldi-Filialen waren die ersten frei verkäuflichen Corona-Schnelltests nach wenigen Minuten ausverkauft. Jetzt ziehen weitere Drogerien und Handelsketten nach. Wo es die Tests für den Hausgebrauch in Potsdam zu kaufen gibt.





Impf-Update aus dem Havelland

Am Montag meldete die Kreisverwaltung , dass es ein Impfzentrum in Falkensee sowie eine Impfstelle in Rathenow geben wird. Corona-Impfmöglichkeiten soll es zudem zeitnah in drei Arztpraxen in Nauen, Premnitz und Rathenow geben.

Auch die älteren Grundschüler zurück im Unterricht

Die Viert- bis Sechstklässler in Berlin kommen ab Dienstag wieder zurück in die Schule (heute ist Feiertag). Schon seit dem 22. Februar sind die ersten bis dritten Klassen wieder zurück, mit halbierten Lerngruppen und im abwechselnd in Präsenz und zuhause.



In Berlin ist geplant , dass auch die Jahrgänge 10 bis 13 Wechselunterricht bekommen sollen, und zwar ab dem 17. März. Wie es für die 7. bis 9. Klassen weitergeht, ist noch offen. Präsenzpflicht gilt weiterhin nicht. Das heißt, Eltern, die ihre Kinder aus Angst vor einer Ansteckung nicht in die Schule schicken möchten, müssen das nicht.

CDU/CSU: Ein bisschen Schwund ist immer

Wegen ihrer anrüchigen Masken-Deals haben zwei Unions-Politiker ihren Parteiaustritt erklärt. Nikolas Löbel verlässt die CDU, Georg Nüßlein die Schwesterpartei CSU. Aus der Bundestagsfraktion waren beide bereits ausgetreten

