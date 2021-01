In Brandenburg wurden am Sonntagvormittag 669 Corona-Neuinfektionen und 18 neue Todesfälle gemeldet. Das Robert Koch-Institut (RKI) erfasste für ganz Deutschland 16.946 Neuinfektionen in 24 Stunden. Seit Samstag gilt eine neue Eindämmungsverordnung. Alle wichtigen Neuigkeiten lesen Sie in unserem Newsblog.