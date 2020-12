Potsdam

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt bedenklich, auch in Brandenburg und in Berlin gelten daher seit dem 1. Dezember strengere Regeln im Teil-Lockdown. Nur in der Weihnachtszeit sollen die Kontaktbeschränkungen in Brandenburg etwas gelockert werden.

In Brandenburg gibt es bisher 26.311 bestätigte Corona-Infektionen. Innerhalb von 24 Stunden kamen 950 neue Fälle hinzu. (Stand: Donnerstag, 8.00 Uhr).

Anzeige

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt bei 526, das sind 25 mehr als am Vortag. Als akut erkrankt gelten derzeit 8300 Menschen in Brandenburg – 346 mehr als am Vortag.

Aktuell werden 689 Covid-19-Patienten stationär behandelt – das sind 35 mehr als am Vortag. 143 Menschen liegen auf Intensivstationen, von diesen Personen müssen wiederum 107 beatmet werden (Vortag: 106).

In Berlin wurden seit Beginn der Pandemie (Stand: Donnerstag, 22 Uhr) 76.210 Infektionen gemeldet und 768 Todesfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche) liegt in Brandenburg bei 168,9. In Berlin ist der Wert höher (201,0), allerdings war der Anstieg in Brandenburg zuletzt deutlich steiler als in der Hauptstadt.

Über alle wichtigen Entwicklungen informiert Sie unser Newsblog :

Die gute Nachricht

Vor allem wegen der Corona-Pandemie ist der weltweite Ausstoß von Kohlendioxid aus Verbrennung von Kohle, Öl und Gas 2020 um sieben Prozent im Vergleich zu 2019 zurückgegangen. Die Menge sank um 2,4 Milliarden Tonnen auf jetzt 34 Milliarden Tonnen CO2. Das geht aus einer Bilanz des Global Carbon Projects hervor, die im Journal „Earth Systems Science Data“ erschienen ist.



In den USA (minus 12 Prozent) und in der EU (minus 11 Prozent) war der Rückgang der CO2-Emissionen besonders groß. „Hier trafen verringerte Emissionen aus der Kohlenutzung und die Auswirkungen der pandemiebedingten Beschränkungen zusammen“, sagte Julia Pongratz von der Ludwig-Maximilians-Universität München, eine der Autorinnen der Studie.

RKI meldet neue Höchststände

Noch nie hat es in Deutschland binnen 24 Stunden so viele Meldungen an Neuinfizierten und Toten gegeben. Gestern meldeten die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut 29.875 Corona-Neuinfektionen und 598 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Erst gestern war mit 23.679 Infektionen ein Höchststand vermeldet worden — heute sind es noch einmal über 6000 Fälle mehr.

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser;



In Dresden will das sächsisches Kabinett heute eine neue Corona-Schutzverordnung beschließen - die Rechtsgrundlage für den harten Lockdown, der dann ab dem 14. Dezember gelten soll. In Brandenburg und Berlin hat es die Landespolitik nicht ganz so eilig. Der Berliner Senat will über eine Schließung des Einzelhandels am Dienstag entscheiden. Klar ist aber, das geschieht nicht im Alleingang, sondern im Schulterschluss mit Brandenburg.

1656 neue Corona-Fälle in Berlin



Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Berlin bleibt auf hohem Niveau. Binnen 24 Stunden wurden 1656 neue Fälle (Vortag: 1123) gemeldet, wie aus dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung vom Donnerstag hervorgeht. Seit Pandemiebeginn sind damit in Berlin 76 210 Corona-Fälle erfasst worden. Davon gelten 55 660 Menschen als genesen. Im Vergleich zum Vortag sind 19 weitere Todesfälle nach Corona-Infektionen gemeldet worden, die Gesamtzahl der Gestorbenen ist damit auf 768 gestiegen.Die Corona-Ampel steht weiterhin bei zwei Indikatoren auf Rot: Mit 201,0 Fällen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen ist der Grenzwert von 30 unverändert deutlich überschritten. Zudem bleibt die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten hoch: Der Wert liegt bei 27,6 Prozent und damit über der kritischen Marke von 25 Prozent. Bei der Reproduktionszahl zeigt die Ampel Grün an, der Wert liegt bei 0,87.

Liebe Leserinnen, liebe Leser;



hiermit beenden wir unseren Newsblog an diesem Donnerstag. Am Freitagmorgen versorgen wir Sie wieder mit allen relevanten Corona-Zahlen und -Neuigkeiten.



Gute Nacht - bleiben Sie gesund!

Dresdener Polizei in Alarmbereitschaft

Die Polizei bereitet sich trotz eines von der Stadt Dresden verhängten Verbotes der „Querdenken“-Demonstration am Samstag auf einen Großeinsatz vor. Sie befürchtet, dass Anhänger der Bewegung trotzdem nach Dresden reisen, um hier gegen Corona-Maßnahmen zu protestieren. Auch Gegenveranstaltungen sind geplant. Polizeipräsident Jörg Kubiessa geht von einer bundesweiten Mobilisierung aus. Die Demo werde in der Hooliganszene Sachsens und benachbarter Bundesländer sowie im europäischen Ausland beworben.

Weniger tödliche Verkehrsunfälle

Die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland dürfte dem ADAC zufolge auf einen historischen Tiefstand fallen - vermutlich wegen der Corona-Pandemie. Im diesem Jahr werden nach einer aktuellen Prognose 2780 Menschen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sein, wie der ADAC am Donnerstag mitteilte. Das sind 266 weniger Verkehrstote als im Vorjahr. „Hauptgrund für das deutliche Minus dürften der coronabedingte Rückgang von Pendlerfahrten, die vielen ausgefallenen Urlaubsfahrten und damit das insgesamt geringere Verkehrsaufkommen sein“, schreibt der ADAC. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes lag der bisherige Tiefstand bei 3046 Verkehrstoten im Jahr 2019.



Der Rückgang bezieht sich allerdings nur auf Auto-Insassen und Motorradfahrer. Die Zahl der tödlich verunglückten Fußgänger und Radfahrer stieg hingegen um vier Prozent.

Warten auf geselligere Zeiten

Weihnachtsfeiern gehören in den meisten Unternehmen dazu. Doch das wird 2020 nichts. Betriebe aus Brandenburg/Havel hoffen, später mit ihren Teams feiern zu können.

Innenministerkonferenz: Polizisten bevorzugt impfen

Die Innenminister wollen sich dafür einsetzen, dass Polizisten mit als erste eine Corona-Impfung bekommen können. Baden-Württembergs Ressortchef Thomas Strobl (CDU) sagte am Donnerstag anlässlich der Innenminister-Konferenz: „Unsere Polizei muss bei den Impfungen so weit oben wie irgendwie möglich priorisiert werden.“



Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte am Rande der Konferenz, er wolle das mit seinen Amtskollegen aus den anderen Ländern besprechen, „weil ich auch der Auffassung bin, dass wir Polizei und übrigens auch Feuerwehr im Zweifel natürlich nicht in die erste Priorität schieben dürfen, aber in der letzten Priorität sollten sie auch nicht sein“.

Videotelefonie statt Hausbesuch

Die ehrenamtlichen Familienpaten des "Netzwerks Gesunde Kinder" in Potsdam-Mittelmark erzählen, wie sie die Pandemie erleben.

Verschärfungen vor Weihnachten? Bund und Länder beraten offenbar am Sonntag



Planmäßig sollte das nächste reguläre Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder am 4. Januar stattfinden. Doch vieles deutet aktuell darauf hin, dass sich Bund und Länder schon am kommenden Sonntag wieder zusammensetzen - und über Verschärfungen der Corona-Schutzmaßnahmen noch vor Weihnachten beraten.Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther sprach am Donnerstag von diesem Termin, nach Informationen des Planmäßig sollte das nächste reguläre Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder am 4. Januar stattfinden. Doch vieles deutet aktuell darauf hin, dass sich Bund und Länder schon am kommenden Sonntag wieder zusammensetzen - und über Verschärfungen der Corona-Schutzmaßnahmen noch vor Weihnachten beraten.Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther sprach am Donnerstag von diesem Termin, nach Informationen des “Spiegel” bestätigten ihn mehrere andere Bundesländer.

Gesundheitsamt - Schulamt 1:0

Schon vor einer Woche hatte das Potsdamer Gesundheitsamt darauf gedrungen, eine Schule vorübergehend abzuschotten und den Unterricht umzustellen. Damit war es beim Schulamt aber abgeblitzt. Jetzt gibt es weitere Fälle und die Stadt schafft Fakten.

Superspreader im Anmarsch auf Magdeburg

Die AfD in Sachsen-Anhalt will nur wenige Tage vor Weihnachten einen Parteitag abhalten und erntet dafür viel Kritik. Die Partei werde am 19. und 20. Dezember in den Magdeburger Messehallen ihre Kandidatenlisten für die Landtags- und die Bundestagswahl aufstellen, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Ein entsprechendes Hygiene-Konzept mit Maskenpflicht im Saal liege der Stadt vor. Die Partei rechnet mit maximal 600 Teilnehmern.

Außerhalb der Partei stoßen die Pläne auf Unverständnis. Das Coronavirus aus allen Landesteilen nach Magdeburg zu bringen, sei unverantwortlich, sagte Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD). Auch Linken-Fraktionschefin Eva von Angern und Grünen-Landeschef Sebastian Striegel nannten die Pläne der AfD unverantwortlich und gefährlich. Die Stadt hat laut Trümper keine Handhabe, die Veranstaltung zu untersagen. Parteitage sind laut Landesverordnung ausdrücklich erlaubt.

"Ich dachte, ich sterbe hier"

Auf der Anti-Corona-Demo in Wittstock erlebte Eike Lamprecht am Montagabend den Alptraum seines Lebens: Er geriet in die Fänge von Bereitschaftspolizisten, die ihm die Hand und das Nasenbein demolierten. Lamprechts "Vergehen": Er hatte keinen Ausweis dabei.

Schwesig schließt alle Hotels in MV

Anders als zunächst geplant dürfen Hotels in Mecklenburg-Vorpommern über Weihnachten keine Familienbesucher aufnehmen. „ Hotels, Ferienwohnungen und Ferienhäuser werden komplett über Weihnachten und Neujahr geschlossen“, kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Schwerin an. Zunächst war geplant gewesen, dass zwischen dem 23. Dezember und 1. Januar Kernfamilien-Mitglieder, also etwa Eltern oder Kinder, maximal drei Nächte im Nordosten in Hotels übernachten dürfen.

Mehr anzeigen Tickaroo Live Blog Software

Von Thorsten Keller, Stephanie Philipp, Klara Niederbacher und Louise Otterbein