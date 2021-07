Potsdam

Fünf Corona-Neuinfektionen und keinen weiteren Todesfall meldet das Gesundheitsministerium in Potsdam am Montagmorgen. 

Sieben-Tage-Inzidenz: 3,7 (Vortag: 3,5)

Gesamtzahl aller Infizierten in Brandenburg: 108.813

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 3812

Aktuell erkrankt: ≈ 100 (unverändert zum Vortag)

Genesen: ≈ 104.900 (unverändert zum Vortag)

Zur Zahl der Covid-19-Patienten im Krankenhaus und auf den Intensivstationen machte das Gesundheitsministerium zuletzt keine Angaben.

Alle 18 Landkreise und kreisfreien Städte in Brandenburg liegen stabil unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 20. Als Corona-frei gilt aktuell jedoch keine Region. Die höchste Inzidenz hat der Kreis Elbe-Elster mit 10,8 (Stand: 12. Juli).

53,7 Prozent der Brandenburger sind einmal geimpft worden, 37,7 Prozent haben bereits beide Corona-Schutzimpfungen hinter sich. (Stand: 9. Juli). Insgesamt wurden in Brandenburg bislang 2.237.070 Impfungen verabreicht, bundesweit waren es etwa 80,6 Millionen.

In Berlin liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 7,4 (Vortag: 7,3 ). Berlin verzeichnet bei den Corona-Zahlen auf noch niedriger Basis eine weiter steigende Inzidenz. Zwei Corona-Neuinfektionen wurden gemeldet, kein weiterer Todesfall kam hinzu. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Berlin 180.551 Menschen nachweislich angesteckt, 3564 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

