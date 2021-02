Am Samstagmorgen wurden für Brandenburg 288 neue Corona-Infektionen und 23 weitere Todesfälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für das Land liegt aktuell bei 73,2. Das Brandenburger Kabinett hatte am Freitag eine neue Eindämmungsverordnung beschlossen. Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen in unserem Newsblog.