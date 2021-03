300 Neuinfektionen - Inzidenz steigt von 66,9 auf 73,3

In Brandenburg wurden laut Gesundheitsministerium in den vergangenen 24 Stunden 300 neue Infektionen mit dem Coronavirus erfasst. Seit Beginn der Pandemie haben sich somit 79.745 Brandenburgerinnen und Brandenburger nachweislich mit dem Virus infiziert (Stand Sonnabend, 7 Uhr).



Geimpft wurden seit dem 27. Dezember 2020 insgesamt 253.167 Menschen in Brandenburg (Stand: Freitag). 172.734davon waren Erstimpfungen, 80.433 Zweitimpfungen.



Aktuell erkrankt sind nach den Informationen des Landesamts für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) 3732 Personen. Das sind 72 mehr als am Vortag.



Wie viele der erkrankten Menschen derzeit stationär behandelt werden müssen, teilt das LAVG am Wochenende nicht mit. Mit Stand vom Freitag wurden 321 Covid-19-Patienten in einem Krankenhaus behandelt. 91 Menschen befanden sich auf Intensivstationen. Von diesen Personen mussten wiederum 70 beatmet werden.



Binnen 24 Stunden verstarben weitere 14 Brandenburgerinnen und Brandenburger im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit liegt die Zahl der Todesfälle mittlerweile bei 3142.



Als wieder genesen gelten 72.871 Menschen, das sind 214 mehr als tags zuvor.



Die Sieben-Tages-Inzidenz für ganz Brandenburg stieg auf 73,3. (Freitag: 70,3)