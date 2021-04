LIT:potsdam plant mit Zuschauern

Trotz des ungebrochenem Pandemiegeschehens planen die Macher des Literaturfests LIT:potsdam ein Publikums- und Live-Festival. Die neunte Ausgabe des Festivals solle vom 1. bis 6. Juni Open Air unter strenger Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln sowie unterstützt durch ein modernes Audiosystem stattfinden, kündigten die Organisatoren am Montag in Potsdam an.



Veranstaltungen finden unter anderem in den Parks der Villen Jacobs und Schöningen, im Garten der Villa Quandt, im Museum Barberini, im Kulturquartier Schiffbauergasse und im Babelsberger Park statt.



Das Festivalprogramm wird am kommenden Montag (19. April) bekannt gegeben. An diesem Tag startet auch der Kartenvorverkauf starten.