Potsdam

Die Corona-Zahlen steigen wieder bedenklich: In Brandenburg und in Berlin, aber auch in ganz Deutschland und im europäischen Ausland. In Brandenburg sind es aktuell 4971 bestätigte Fälle , darunter 688 akut Erkrankte. In den vergangenen 24 Stunden kamen 90 neue Fälle hinzu. (Stand: Dienstag, 8:30 Uhr). Die Zahl der Todesfälle stieg auf 176 – je ein Corona-Patient in den Kreisen Märkisch-Oderland und Oder-Spree ist gestorben.

In Berlin wurden seit Beginn der Pandemie 18.327 Infektionen gemeldet – darunter sind 3441 akut Erkrankte. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner) liegt in Brandenburg nun bei 17,8. In Berlin ist der Wert fast viermal so hoch (63,2).

Anzeige

Über alle wichtigen Entwicklungen informiert Sie unser Newsblog :

Erstmals seit April: 5000 Neuinfektionen in Deutschland

Die erste Nachricht des Tages ist ein Paukenschlag: Erstmals seit einem halben Jahr meldet das RKI deutschlandweit mehr als 5000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag. Auch die Zahl der Intensivpatienten ist in den letzten Tagen gestiegen.

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,



heute wird es spannend: Hält das Beherbergungsverbot oder nicht? In den vergangenen Tagen wurde die Kritik immer lauter - auch in Brandenburg. Die Landesregierung wollte sich gestern nicht zum Thema äußern und verwies auf das Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten, das heute im Kanzleramt stattfindet und bei dem es um genau dieses Verbot gehen soll. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden.





Handwerker kommen glimpflich durch die Krise

Die gute Nachricht: Das Brandenburger Handwerk ist bisher besser durch die Pandemie-Zeit gekommen, als das vorher erwartet worden war. Die schlechte: Der Ausbildungsmarkt leidet.

Alternative zum Martinimarkt: Das ist für den Rummel geplant

Wegen der Corona-Pandemie kann der beliebte Martinimarkt in Neuruppin in diesem Jahr nicht stattfinden. Als Alternative organisieren Schausteller stattdessen einen Rummel. Inzwischen ist klar: 60 Schausteller werden dabei sein.

Eishockey-Champions-League abgesagt

Wegen der Coronavirus-Pandemie ist die Saison der Champions Hockey League abgesagt worden. Die aus der Deutschen Eishockey Liga beteiligten Eishockey-Teams Red EHC Bull München, Adler Mannheim, Eisbären Berlin und Straubing Tigers müssen damit diese Spielzeit nicht durch Europa reisen.

Was Potsdamer Hoteliers zum Übernachtungsverbot sagen

Das Beherbergungsverbot für Menschen aus Risikogebieten sorgt auch bei Potsdamer Hoteliers für Verunsicherung. Ein Kritikpunkt: Es sei gar nicht durchsetzbar.

Corona-Lage in Dahme-Spreewald: Das sind die aktuellen Zahlen

Corona-Tests: So läuft es in Teltow-Fläming

Was tun bei Erkältungssymptomen? Wo werden Corona-Tests durchgeführt? Wann sind sie kostenlos? Hier gibt es alle Infos für den Landkreis Teltow-Fläming im Überblick:

Bundespolizei zählt mehr als 1100 Maskenverweigerer

Zwischen dem 12. September und dem 12. Oktober hat die Bundespolizei den Gesundheitsämtern 1124 Fälle gemeldet, bei denen Menschen in Zügen oder Bahnhöfen keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Das teilte das Bundespolizeipräsidium in Potsdam am Dienstag mit.



Für das weitere Vorgehen nach den Landesregelungen und für die Verhängung möglicher Bußgelder sind die örtlichen Gesundheitsämter zuständig. Die Bundespolizei leitet festgestellte Verstöße an diese weiter. In 200 Fällen schlossen Beamte der Bundespolizei Reisende von der Weiterfahrt aus oder verwiesen sie des Bahnhofs.



In 71.233 Fällen ermahnte die Bundespolizei nach eigenen Angaben Reisende ohne Maske in Bahnhöfen und Zügen. „Der ganz überwiegende Teil der Reisenden zeigte sich daraufhin einsichtig.“ Die „zunächst Uneinsichtigen“ seien hingegen gemeldet worden.

Diese Folgen haben positive Tests in Birkenwerder

Nachdem drei Corona-Fälle in der Asklepios-Klinik in Birkenwerder bestätigt wurden, dürfen keine Besucher mehr in das Krankenhaus kommen.

Ein Stinkefinger für Corona

Ein neues Motiv einer gemeinsamen Kampagne der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft und der Tourismusmarketinggesellschaft Visit Berlin sorgt für Verwirrung. Sie soll für die Einhaltung der Corona-Regeln werben. Auf dem Bild ist eine ältere Frau zu sehen, die eine auffällige Mund-Nasen-Bedeckung trägt und den Betrachtern den Mittelfinger entgegenstreckt. Der Text darüber und daneben lautet allerdings: „Der erhobene Zeigefinger für alle ohne Maske. Wir halten die Corona-Regeln ein.“ Ein Versehen? Nein, sagte Christian Tänzler, Sprecher von Visit Berlin, das für das Tourismusmarketing der Hauptstadt verantwortlich ist, am Dienstag. Der Widerspruch sei gewollt. „Das ist bewusst so gemacht.“



Die ältere Frau, die in der Corona-Pandemie zur Risikogruppe gehöre, zeige den Stinkefinger, weil ihre Gesundheit durch diejenigen gefährdet sei, die sich nicht an die Regeln hielten. Ziel der Text-Bild-Schere sei gewesen, Aufmerksamkeit zu erregen. „Und das ist uns gelungen“, sagte Tänzler.

Was Sie zur Corona-Warn-App wissen müssen

Millionen Menschen haben die Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts auf ihren Handys installiert. Aber was bedeutet es, wenn die App Alarm schlägt? Hier gibt es die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Zweimal grün, einmal rot: Die aktuellen Zahlen aus Berlin

In Berlin gibt es 706 neue Corona-Infektionen und zwei weitere Todesfälle. Es gibt 3916 akut Erkrankte und insgesamt 19.033 Fälle seit Beginn der Pandemie.



Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter und liegt nun bei 71,5. Die beiden anderen Corona-Warnampeln (R-Wert und Zahl der freien Intensivbetten) stehen indes auf Grün.

Spaß des Tages

Übernachtungsverbot: Brandenburg wartet ab

Die Brandenburger Landesregierung bleibt zunächst bei dem Beherbergungsverbot für Gäste aus Corona-Hotspots, verweist aber auf das Treffen am Mittwoch im Kanzleramt. „Wir warten das Gespräch der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten ab“, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Simon Zunk. Die Landesregierung habe Verständnis dafür, dass für viele das Beherbergungsverbot eine Belastung sei. Es gehe aber darum, angesichts massiv steigender Infektionszahlen die Mobilität zurückzufahren.

Mehr anzeigen Tickaroo Live Blog Software

Von Thorsten Keller und Stephanie Philipp