Maskenpflicht an Schulen wird ausgeweitet

Ab kommendem Mittwoch gilt in Berlin an allen weiterführenden Schulen sowie an den Berufsschulen eine Maskenpflicht für alle Schüler und das gesamte Schulpersonal. Der Unterrichtsbeginn soll zudem über zwei Stunden gestreckt werden, so dass nicht alle Schüler gleichzeitig morgens in den Bahnen und Bussen sitzen, wie die Senatsverwaltung für Bildung mitteilte.

Die Maskenpflicht gelte auch während des Unterrichts und auf dem gesamten Schulgelände. „Berlin trägt dem Befund Rechnung, dass die Infektionszahlen gerade in der Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen - bedingt durch die Herbstferien - weiter gestiegen sind“, hieß es zur Begründung. In den zwei freien Wochen hätten sich viele junge Menschen außerhalb der Schulen getroffen, wodurch das Infektionsgeschehen zugenommen habe. Für Kitas und Grundschulen bleibt alles beim alten. Eine Maskenpflicht soll es dort weiterhin nicht geben.