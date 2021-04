Museum Barberini will begrenzt für Besucher öffnen

Das Museum Barberini in Potsdam wird voraussichtlich am Samstag wieder für Besucher öffnen. Dabei sollen die Besucherzahlen nach den Vorgaben der Stadt Potsdam und des Landes Brandenburg aber stark begrenzt bleiben, teilte das Museum der Deutschen Presse-Agentur mit. Demnach sollen alle 15 Minuten nur 20 Besucher mit vorab online gebuchten Tickets eingelassen werden, Spontanbesuche seien nicht möglich.



In dem Museum sind derzeit unter anderem Schlüsselwerke des niederländischen Malers Rembrandt (1606-1669) ausgestellt. Ende März war es aufgrund der Coronavirus-Infektionslage erneut geschlossen worden. Weil es nun an drei Tagen hintereinander weniger als 100 neue Infektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche gab, treten in Potsdam die Lockerungen aus dem März in Kraft.Den Angaben zufolge sind die Barberini-Tickets ausschließlich drei Tage im voraus und nur online buchbar. So könne man schnell auf eine mögliche „Notbremse“ reagieren, und die Tickets seien nicht sofort alle ausverkauft, teilte das Museum mit.



Pro Tag dürften so ungefähr 660 Leute ins Haus kommen, das sei weniger als ein Drittel des üblichen Aufkommens bei einer großen Publikumsausstellung.