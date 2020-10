Woidke dringt auf gemeinsame Linie der Länder gegen Corona

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat mehr Miteinander der Länder im Kampf gegen die Corona-Pandemie gefordert. „Wir brauchen eine grundsätzlich gemeinsame Haltung aller Länder. Regionale Besonderheiten, zum Beispiel ein relativ geringes oder auch auffallend hohes Infektionsgeschehen, müssen jedoch berücksichtigt werden können“, sagte Woidke am Mittwoch am Rande des Treffens von Bund und Ländern im Kanzleramt. „Wir brauchen Klarheit, Verlässlichkeit und Nachvollziehbarkeit. Sonst schwindet in der Bevölkerung die Akzeptanz für unsere Beschlüsse. Und diese Akzeptanz ist die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Eindämmung der Pandemie.“

Die Regierungschefs von Bund und Ländern vereinbarten schärfere Corona-Regeln. In Hotspots mit mehr als 50 neuen Infektionen je 100 000 Einwohner in einer Woche soll es künftig eine Sperrstunde um 23.00 Uhr in der Gastronomie geben, Bars und Clubs sollen dann zumachen, wie die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern der Beratungen erfuhr. Zudem sollen private Feiern auf maximal zehn Teilnehmer und zwei Hausstände begrenzt werden, nur noch maximal zehn Personen sollen sich im öffentlichen Raum treffen dürfen. Ab 35 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen ist eine Maskenpflicht auch da geplant, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen.



Einen einheitlichen Kurs zu den teils umstrittenen Beherbergungsverboten für Urlauber aus innerdeutschen Risikogebieten fanden Bund und Länder nicht. Dem Vernehmen nach will Brandenburg zunächst bei der Regelung bleiben. Das Land hatte bisher trotz Kritik daran festgehalten, dass Gäste aus einer Stadt oder einem Kreis in Deutschland mit mehr als 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen nicht in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen oder Campingplätzen in Brandenburg übernachten dürfen. Es sei denn, sie können einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen. Erlaubt sind aber Ausflüge, Einkäufe oder Besuche.