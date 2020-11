Von Freitag auf Sonnabend stieg die Zahl der Neuinfektionen in Brandenburg um 445 an. Auch in einem Pflegeheim in Eberswalde gab es einen Corona-Ausbruch. Derweil blicken Betreiber von Unterkünften für Menschen ohne Obdach mit Sorge in die Zukunft. Alle wichtigen Neuigkeiten lesen Sie in unserem Newsblog.