Die Landesregierung hat heute die im Grundsatz bereits verkündeten neuen Corona-Regeln beschlossen. Damit wird das öffentliche Leben ab Mittwoch in eine Art Tiefschlaf versetzt. Das Landesparlament will zudem künftig das Recht bekommen, die Corona-Verordnungen zu stoppen. Alle wichtigen Neuigkeiten lesen Sie in unserem Newsblog.