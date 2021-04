Zahl der Intensivpatienten steigt weiter

Die Zahl der auf Intensivstationen versorgten Covid-19-Patienten ist auf 4740 gestiegen. Das sind 61 mehr als am Vortag. Dies geht aus Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervor. Die Divi schlug am Freitag in der Bundestagsanhörung zum neuen Infektionsschutzgesetz erneut Alarm und drängte auf schnelle Gegenmaßnahmen. Von den Betroffenen würden knapp 60 Prozent intubiert und beatmet, sagte Divi-Generalsekretär Florian Hoffmann. Engpässe gebe es bereits in den Kliniken in Köln, Bremen, Berlin, in Thüringen und in Sachsen.