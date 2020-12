Nun ist es soweit: Der von der Landesregierung beschlossene härtere Lockdown ist seit heute in Kraft. Derweil sind am Dienstag noch mehr als die Hälfte der Schüler trotz ausgesetzter Präsenzpflicht zur Schule gegangen. Und die kostenlose Ausgabe von FFP2-Masken sorgt für einen Ansturm auf Apotheken. Alle wichtigen Neuigkeiten in unserem Newsblog.