In Thüringen spitzt sich die Lage zu

Fünf schwerkranke Covid-19-Patienten aus Thüringen sollen von Donnerstag an auf Intensivstationen anderer Bundesländer verlegt werden. Die Patienten aus dem Uniklinikum Jena und dem Krankenhaus Greiz sollten in Kliniken in Bayern und in Norddeutschland gebracht werden, sagte Professor Michael Bauer, Chefarzt der Jenaer Klinik für Intensivmedizin



Die Lage auf den Intensivstationen sei so angespannt wie auf dem Höhepunkt der zweiten Pandemiewelle um den Jahreswechsel, hieß es. Laut Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) lagen am Donnerstag 220 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen in Thüringen. 638 von 701 Intensivbetten sind demnach belegt, 63 Betten sind frei, davon sind 29 speziell für die Behandlung von Covid-Patienten ausgestattet.