Potsdam

Die Corona-Zahlen steigen wieder bedenklich: In Brandenburg und in Berlin, aber auch in ganz Deutschland und im europäischen Ausland. In Brandenburg sind es aktuell 5380 bestätigte Fälle , darunter 966 akut Erkrankte. In den vergangenen 24 Stunden kamen 153 neue Fälle hinzu. (Stand: Freitag, 8:30 Uhr).

In Berlin wurden seit Beginn der Pandemie 20.763 Infektionen gemeldet – davon sind 4816 Menschen akut erkrankt. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner) liegt in Brandenburg nun bei 26,4. In Berlin ist der Wert mehr als dreimal so hoch (83,2).

Anzeige

Über alle wichtigen Entwicklungen informiert Sie unser Newsblog :

Corona-Prämie: Profitieren diesmal beide Potsdamer Krankenhäuser?

Schon vor Wochen hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine Corona-Prämie für Pflegekräfte in Krankenhäusern angekündigt. Doch offen war: Welche Kliniken haben Anspruch darauf? Nun gibt es neue Details – und die machen Hoffnung, dass dieses Mal beide Potsdamer Krankenhäuser berücksichtigt werden.

Neuköllns Gesundheitsstadtrat: „Sind im absoluten Krisenmodus“

Der Gesundheitsstadtrat in Berlin-Neukölln warnt vor der Gefahr der steigenden Corona-Zahlen. „Daran, dass wir das wieder einfangen können wie Mitte des Jahres, glaube ich nicht mehr“, sagt ein Politiker des Stadtteils. Neukölln ist derzeit der Corona-Hotspot mit den bundesweit meisten Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen.

RKI meldet 7830 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben 7830 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet, mehr als je zuvor seit Beginn der Pandemie. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstagmorgen hervor. Am Vortag war mit 7334 neuen Fällen der bis dato höchste Wert registriert worden. In der vergangenen Woche meldete das RKI am Samstag 4721 Neuinfektionen.



Die jetzigen Werte sind nur bedingt mit denen aus dem Frühjahr vergleichbar, weil mittlerweile wesentlich mehr getestet wird - und damit auch mehr Infektionen entdeckt werden.

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,



auch heute halten wir Sie wieder über alle Entwicklungen zu Corona in Brandenburg und Berlin auf dem Laufenden. Alle Neuigkeiten dazu und weitere Nachrichten finden Sie in diesem Newsblog.



Starten Sie gut in den Tag!

Oberverwaltungsgericht stoppt Beherbergungsverbot in Brandenburg

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat das Beherbergungsverbot in Brandenburg für Gäste aus Corona-Hotspots vorläufig gestoppt. Das Gericht habe zwei Eilanträgen stattgegeben, teilte es am Freitagabend mit.

Sperrstunden-Widerspruch: Senat scheitert vorm OVG

Der Berliner Senat ist zunächst mit dem Versuch gescheitert, die Sperrstunde in der Hauptstadt weiter flächendeckend durchzusetzen. Das teilte eine Sprecherin des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg am Freitag mit. Der Senat hatte eine sogenannte Zwischenverfügung beantragt. Die Entscheidung in der Hauptsache steht noch aus.



Zuvor hatte das Verwaltungsgericht Berlin entschieden, dass unter anderem Bars und Kneipen wieder nach 23 Uhr öffnen dürfen, jedoch weiterhin ab diesem Zeitpunkt keinen Alkohol mehr ausschenken dürfen.Gegen die Sperrstunde waren elf Gastronomen mit Eilanträgen vorgegangen.

Helios Klinikum Bad Saarow fährt wieder hoch

Das Helios Klinikum Bad Saarow wird am Montag, 19. Oktober, wieder sukzessive seinen Betrieb aufnehmen, nachdem es am 3. Oktober wegen eines Corona-Ausbruchs vorsorglich schließen musste. Der Landkreis Oder-Spree hat nach Prüfung eines vom Klinikum vorgelegten Konzepts den Aufnahme- und Verlege-Stopp schrittweise aufgehoben, wie das Klinikum in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Ranga Yogeshwar erklärt uns die Krise

Ranga Yogeshwar ist Deutschlands bekanntester Wissenschafts-Journalist. Im RND-Interview erklärt er unter anderem, wieso Corona-Leugner und Impfgegner derzeit soviel Gehör finden.

Wieder mehr Patienten auf der Intensivstation

Laut Robert-Koch-Institut steigt der Zahl der Corona-Patienten, die in Deutschland ntensivmedizinisch behandelt werden müssen. Laut RKI werden aktuell 655 Corona-Infizierte auf Intensivstationen behandelt (davon 329 beatmet). Eine Woche zuvor hatte der Wert noch bei 487 (239 beatmet) gelegen.

Zwei Kita-Erzieherinnen in Potsdam infiziert

In der Kita Pfiffikus am Stern gibt es zwei Corona-Fälle unter den Erzieherinnen. Das Gesundheitsamt hat mehrere Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt.

Gerichtsschelte aus Neukölln

Der Gesundheitsstadtrat des Berliner Bezirks Neukölln hat die Entscheidung des Verwaltungsgerichts zur Sperrstunde scharf kritisiert. „Ich befürchte Schlimmes - nämlich, dass ein Nachholeffekt eintritt“, sagte der CDU-Politiker Falko Liecke der Deutschen Presse-Agentur . Die Menschen könnten angesichts der Entscheidung zu der Ansicht kommen, die Lage sei ja gar nicht so schlimm - und deshalb wieder „voll auf den Putz hauen“. In Neukölln liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 170,3. In keinem anderen Bezirk gab es vorige Woche mehr Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Update zur Sperrstunde: Senat beschwert sich beim OVG

Der Berliner Senat akzeptiert die Aufhebung der Sperrstunde durch das Verwaltungsgericht nicht. Senatssprecherin Melanie Reinsch kündigte am Freitag an, dagegen Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einzulegen.



Gegen die Sperrstunde im Rahmen der Corona-Schutzverordnung waren elf Gastwirte erfolgreich vor Gericht gezogen. Formal gilt die Gerichtsentscheidung nur für die Kläger.

Das sind die aktuellen Zahlen aus Berlin

In Berlin meldet das Landesamt für Gesundheit und Soziales 676 neue Infektionen. Seit Beginn der Pandemie haben sich 20.763 Menschen angesteckt, 239 sind gestorben. 15.708 Männer und Frauen gelten als genesen. Rechnerisch ergibt sich damit eine Zahl von 4816 akut Erkrankten. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 83,2.

Berliner Verhältnisse in der BER-Gemeinde

In Schönefeld liegt der Inzidenzwert weit über 50: Mit 27 Neuinfektionen in der vergangenen Woche hält die Gemeinde den Corona-Negativrekord im Landkreis Dahme-Spreewald.





NRW beschließt Sperrstunde für Corona-Hotspots

Unbeeindruckt vom Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts führt Nordrhein-Westfalen für die Gastronomie eine verpflichtende Sperrstunde zwischen 23 Uhr und 6 Uhr ein. Das hat das Landeskabinett am Freitag in Düsseldorf beschlossen. Die Sperrstunde gilt in Kommunen mit 50 oder mehr Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb sieben Tagen, wie Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mitteilte.

Mehr anzeigen Tickaroo Live Blog Software

Von Thorsten Keller und Stephanie Philipp