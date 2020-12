Am Donnerstag entscheidet der Landtag über die jüngsten von der Landesregierung beschlossenen Maßnahmen. Kommunale Rettungsdienst-Kräfte in mindestens neun Landkreisen und Städten in Brandenburg bekommen im Dezember eine Corona-Prämie. Derweil will Potsdams Oberbürgermeister Gottesdienste im öffentlichen Raum verbieten. Die wichtigsten Neuigkeiten in unserem Newsblog.