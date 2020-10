Potsdam

Die Corona-Zahlen steigen wieder bedenklich: In Brandenburg und in Berlin, aber auch in ganz Deutschland und im europäischen Ausland. In Brandenburg sind es aktuell 5629 bestätigte Fälle, darunter 1178 akut Erkrankte. In den vergangenen 24 Stunden kamen 113 neue Fälle hinzu. (Stand: Sonntag, 11 Uhr).

In Berlin wurden seit Beginn der Pandemie 21.126 Infektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner) liegt in Brandenburg nun bei 31,0. In Berlin ist der Wert fast dreimal so hoch (85,2).

Über alle wichtigen Entwicklungen informiert Sie unser Newsblog :

113 neue Fälle in Brandenburg

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Copvid-19-Fälleinnerhalb der letzten 24 Stunden um 113 erhöht. Laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) wurden seit Beginn der Pandemie 5629 Infektionen statistisch erfasst ( Stand Sonntag, 11 Uhr ). In Brandenburg gelten 4271 Menschen als genesen, es gab 180 Todesfälle. Somit ergibt sich rechnerisch eine Zahl von 1178 akut Erkrankten.



Die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg (neue Infektionen pro 100.000 Einwohner in der letzten Woche nähert sich dem kritischen Grenzwert von 35 und liegt nun bei 31,0.

Rummel unter Corona-Bedingungen: Potsdamer Oktoberfest trotzt der Krise

Das Potsdamer Oktoberfest ist fast so gut besucht wie in den vergangenen Jahren. Ein normales Fest ist es unter Pandemie-Bedingungen aber nicht. Ein Besuch auf einer Veranstaltung, die der gedrückten Corona-Stimmung 2020 trotzt.

Welche Regeln gelten für den Besuch im Krankenhaus?

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt in Deutschland weiter an. In Berliner Krankenhäusern gelten daher strengere Richtlinien, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Einen Überblick gibt es hier.

Corona und Vorurteile: Interview mit dem Deutsch-Chinesischen Freundschaftsverein

Lothar Zahn ist Vorstandsmitglied im Ludwigsfelder Deutsch-Chinesischen Freundschaftsverein und erzählt, was die Arbeit gerade schwierig macht und wo er auf Vorurteile gegenüber China stößt.

Gäste aus Risikogebieten: Digital-Experten aus dem Hohen Fläming entwickeln Postleitzahlen-Check

In der Corona-Pandemie machen Beherbergungsverbote Hoteliers Probleme. Um zu prüfen, ob Gäste aus Risikogebieten kommen, hilft nun der digitale Covid-19-Postleitzahlen-Check. Er kommt vom Gutshof Klein Glien.





Feuerwehrverband Prignitz sagt Festveranstaltung wegen Corona ab

Der Kreisfeuerwehrverband Prignitz hat seine Festveranstaltung zum 25. Geburtstag des Vereins abgesagt. Der Grund: steigende Corona-Infektionen und die Hygieneregeln, die sich bei solch einer Veranstaltung nicht einhalten ließen.

Infiziert oder nicht? Wo sich Havelländer auf Corona testen lassen können

Nur Halskratzen oder ernsthaft krank? Gewissheit bringt ein Corona-Test. Doch wo gibt es den im Havelland, wer bekommt ihn gratis und wer muss in Quarantäne? Die wichtigsten Fragen und Antworten.





Fünf neue Fälle in der Havelstadt

Der bundesweite Anstieg der Zahlen von Corona-Infektionen geht auch an Brandenburg an der Havel nicht spurlos vorbei. Das Gesundheitsamt meldet fünf neue Fälle.

Berlin: 363 neue Fälle - 7-Tages-Inzidenz bei 85,2

In Berlin ist die Zahl der erfassten Corona-Infektionen in den vergangenen 24 Stunden um 363 gestiegen. Damit sind nun nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) 21.126 Infektionen mit dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie erfasst worden. 61 Menschen müssen derzeit intensivmedizinisch behandelt werden. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 85,2.





Bundespräsident Steinmeier ist in Quarantäne

Ein Personenschützer von Frank-Walter Steinmeier hat sich mit Corona infiziert. Der Bundespräsident hat sich deshalb isoliert. Auch hat er sich einem Corona-Test unterzogen - das Ergebnis steht aber noch aus.

Acht weitere Corona-Fälle im Landkreis Prignitz

Der Landkreis Prignitz vermeldete am Sonnabend acht neue Corona-Fälle. Damit stieg die Zahl der aktuell Infizierten auf 39. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nun bei 34,14. Ab einem Wert von 35 würden schärfere Regeln gelten.

Inzidenzwert in Dahme-Spreewald über 35 – Private Feiern ab sofort eingeschränkt

Acht weitere Corona-Infizierte sind am Samstag in Dahme-Spreewald registriert worden. Damit überschreitet der Kreis einen entscheidenden Schwellenwert. Ab sofort gelten neue Einschränkungen.





Überblick: Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Brandenburg und Berlin

Mit der kalten Jahreszeit nehmen die Infektionen mit dem Coronavirus wieder zu. Die Länder reagieren mit schärferen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Darunter Sperrstunden und Beherbergungsverbote. Hier die aktuellen Regeln für Brandenburg und Berlin im Überblick:

Gelten in Berlin bald drastischere Kontaktbeschränkungen? Nach einem Medienbericht sieht ein Entwurf der neuen Infektionsschutzverordnung vor, in Berlin eine Maskenpflicht auf belebten öffentlichen Plätzen einzuführen. Außerdem könnten sich bald nur noch fünf Personen gemeinsam im Freien aufhalten dürfen.

Nach Corona-Ausbruch: Helios-Klinikum in Bad Saarow nimmt wieder Patienten auf

Nachdem das Helios-Klinikum in Bad Saarow (Oder-Spree) wegen einer Häufung von Corona-Fällen keine Patienten mehr aufnehmen durfte, nimmt es den Betrieb nun schrittweise wieder auf.





Von Thorsten Keller, Stephanie Philipp und Klara Niederbacher