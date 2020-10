Potsdam

Die Corona-Zahlen steigen wieder bedenklich: In Brandenburg und in Berlin, aber auch in ganz Deutschland und im europäischen Ausland. In Brandenburg sind es aktuell 5629 bestätigte Fälle, darunter 1178 akut Erkrankte. In den vergangenen 24 Stunden kamen 113 neue Fälle hinzu. (Stand: Sonntag, 11 Uhr).

In Berlin wurden seit Beginn der Pandemie 21.439 Infektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner) liegt in Brandenburg nun bei 31,0. In Berlin ist der Wert fast dreimal so hoch (86,9).

Über alle wichtigen Entwicklungen informiert Sie unser Newsblog :

Jannik Schümann: Feiern hat keine Priorität

"Charité"-Schauspieler Jannik Schümann (28) empfindet Bilder feiernder Menschen, die die Corona-Regeln ignorieren, absurd. „Ich sehne mich auch danach, wieder zu tanzen und auszugehen. Aber jetzt gerade bin ich echt nicht in der Stimmung und kann auch nicht verstehen, dass das jetzt eine Priorität sein muss“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.



Schümann, der in Berlin lebt, dreht bis Anfang Dezember in Krakau für die ZDF-Miniserie „Westwall“ und muss dafür regelmäßig zum Corona-Test. Bei einem möglichen Lockdown sieht er die Filmbranche in echter Gefahr. „Wenn die Zuschauer wegbleiben und die Menschen sich nicht trauen, ins Kino zu gehen, leidet darunter unsere Branche natürlich nachhaltig. Das wäre ganz schlimm.“

Telefonische Krankschreibung ab jetzt wieder möglich



Aufgrund anziehender Corona-Neuinfektionen in Deutschland kann man sich seit diesem Montag wieder bei Erkältungen telefonisch krankschreiben lassen. Der Aufenthalt beim Arzt im Wartezimmer soll so vermieden werden. Schon im März und April hatte die Sonderregelung die Praxen stark entlastet.



RKI: 4325 Neuinfektionen mit dem Coronavirus



Am Sonntag wurden in Deutschland 4325 weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie laut Robert Koch-Institut mindestens 366.299 Menschen mit Covid-19 infiziert. Die Reproduktionszahl lag dem Lagebericht vom Sonntag zufolge bei 1,44.



Von Thorsten Keller, Stephanie Philipp und Klara Niederbacher