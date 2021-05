Potsdam

Das Gesundheitsministerium meldet 307 Corona-Neuinfektionen (Stand: Donnerstag, 0 Uhr). Die Inzidenzen in den Kreisen und kreisfreien Städten sinken weiter.

Sieben-Tage-Inzidenz: 51,4 (Vortag: 55,8)

Gesamtzahl aller Infizierten in Brandenburg: 107.234

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 3690

Aktuell erkrankt: ≈ 4044 (Vortag: 4042)

Genesen: ≈ 99.500 (Vortag: 99.200)

Intensivbetten belegt: 534

Intensivbetten frei: 136

Mit Stand vom Donnerstag werden 227 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 64 in intensivmedizinischer Behandlung, hiervon müssen 60 beatmet werden.

Lesen Sie auch:

So viele Intensivbetten sind in Brandenburgs Kommunen noch frei

Das sind die Inzidenzwerte für Brandenburgs Städte und Landkreise

In Brandenburg liegen derzeit alle Kreise und kreisfreie Städte unter dem kritischen Inzidenzwert von 100.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

33,8 Prozent der Brandenburger haben bereits eine Erstimpfung erhalten, 13,4 Prozent haben bereits beide Corona-Schutzimpfungen hinter sich. (Stand: Donnerstag, 14 Uhr)

In Berlin wurden seit Beginn der Pandemie (Stand: Donnerstag, 10 Uhr) 176.501 Infektionen gemeldet (462 mehr als am Vortag) und 3416 Todesfälle (vier Personen mehr als am Vortag). Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hauptstadt liegt bei 56,3.

Von MAZonline