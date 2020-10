Potsdam

Die Corona-Zahlen steigen wieder bedenklich: In Brandenburg und in Berlin, aber auch in ganz Deutschland und im europäischen Ausland. In Brandenburg sind es aktuell 5687 bestätigte Fälle, darunter 1207 akut Erkrankte. In den vergangenen 24 Stunden kamen 58 neue Fälle hinzu. (Stand: Montag, 8.30 Uhr).

In Berlin wurden seit Beginn der Pandemie 21.904 Infektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche) liegt in Brandenburg nun bei 32,0. In Berlin ist der Wert fast dreimal so hoch (89,2).

Über alle wichtigen Entwicklungen informiert Sie unser Newsblog :

Die Ärzte in Sorge um den Musiker-Nachwuchs

Die Punkband Die Ärzte sorgt sich um die Zukunft der Kulturszene in der Coronakrise. Veränderungen seien schwer abzusehen und eine Frage der Zeit. „Wenn das noch zwei Jahre geht, wird es keine Clubs mehr geben“, sagte Gitarrist Farin Urlaub (56) in Berlin vor Veröffentlichung des neuen Albums „Hell“ (erscheint am 23. Oktober). „Dann wüsste ich nicht, wo der Nachwuchs herkommen soll. Auf welcher Bühne soll der dann groß werden?“



Die Ärzte hatten bereits mit einer Spendenaktion um Unterstützung für Berliner Clubs geworben. „Eine Welt ohne Kultur, in der möchte ich nicht leben müssen“, sagte Farin nun.

6868 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Dienstagmorgen 6868 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Der Wert liegt damit deutlich über den 4122 gemeldeten Fällen vom Dienstag vergangener Woche. Die Zahl der Neuinfektionen hatte am Samstag mit 7830 zum dritten Mal in Folge einen Höchstwert seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland erreicht. Die jetzigen Werte sind allerdings nur bedingt mit denen aus dem Frühjahr vergleichbar, weil mittlerweile wesentlich mehr getestet wird - und damit auch mehr Infektionen entdeckt werden.



Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach RKI-Angaben mindestens 373.167 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand: 20. Oktober, 0.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion lag demnach bei 9836. Das waren 47 mehr als am Vortag. Nach Schätzungen des RKI gibt es etwa 298.300 Genesene.

Auch Berliner Senat berät über Corona-Regeln

Der Berliner Senat berät heute angesichts steigender Infektionszahlen über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Diskutiert wird nach Angaben aus Senatskreisen über die Frage, ob eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen nötig ist. Auch um eine Maskenpflicht wird es gehen: Die könnte dem Vernehmen nach künftig auch für Wochenmärkte oder für Shoppingmeilen gelten, in denen Abstandsregeln kaum einzuhalten sind.



Am Mittag will der Senat über die Ergebnisse der Beratung informieren.

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser;



mit einer Reihe von verschärften Maßnahmen - etwa Teilnehmer-Obergrenzen für private Feiern - will die Landesregierung auf die steigenden Corona-Infektionszahlen in Brandenburg reagieren. Darüber entscheidet an diesem Dienstag das Kabinett. Vor die Presse tritt Ministerpräsident Dietmar Woidke um 14.30. Alle wichtigen Details lesen Sie dann hier im Newsblog.



Das Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten soll hingegen gestrichen werden. Dieses Verbot war vergangenen Freitag vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gekippt worden.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

damit beenden wir unseren Corona-Newsblog an diesem Montag. Am Dienstagmorgen geht es an dieser Stelle weiter.



Gute Nacht – und bleiben Sie gesund!

Der tägliche Söder: Bartsch hat die Nase voll

Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken im Bundedtag, ist genervt von Bayerns CSU-Ministerpräsident "„Markus Söder treibt jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf“, sagte Bartsch. „Seine Politik hat immer die Kanzlerkandidatur im Blick, was in dieser Situation unverantwortlich ist.“

Hamsterkäufe? Muss echt nicht sein....

Die Regale sind voll. Die Lager auch. Und es wird täglich neue Ware angeliefert. Aus Sicht von Supermarkt-Leitern in Potsdam gibt es keinen Grund für Hamsterkäufe, wie sie in der ersten Phase der Pandemie beobachtet worden waren.

Antikörper-Studie, zweiter Teil

Bei der bundesweiten Corona-Antikörperstudie des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung ist in Reutlingen die zweite Phase angelaufen. Bis zum 10. November würden nun noch einmal 3000 Menschen darauf getestet, ob sich in ihrem Blut Antikörper gegen das Virus nachweisen lassen, sie also infiziert waren, womöglich ohne dass sie es bemerkt haben. Die erste Phase war Ende Juli abgeschlossen worden. Zwischenergebnisse liegen noch nicht vor.

Linke kritisiert NATO-Manöver in Corona-Zeiten

700 Soldaten einer schnellen Eingreiftruppe der NATO trainieren derzeit auf dem Truppenübungsplatz Klietz (Havelland )für ihren baldigen Einsatz an der russischen Grenze. Das stößt der Landesvorsitzende der Linken, Anja Mayer, sauer auf. "In Zeiten einer weltweit grassierenden Pandemie Übungen mit 700 Beteiligten abzuhalten, ist schlicht verantwortungslos", so Mayer. Gefährdet würden nicht nur die Soldaten selbst, "sondern auch alle anderen Menschen, mit denen sie bei Kampfübungen und Marschbewegungen in Kontakt kommen."

Trudeau: Grenze zu den USA bleibt geschlossen

Aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus bleibt die Grenze zwischen den USA und Kanada für mindestens einen weiteren Monat weitgehend geschlossen. Bis zum 21. November blieben nicht unbedingt notwendige Grenzüberquerungen untersagt, teilte Kanadas Premierminister Justin Trudeau am Montag per Twitter mit. „Die USA sind nicht in einer Situation, in der wir mit einem guten Gefühl die Grenzen öffnen könnten“, erklärte Trudeau dazu in der Radioshow „Smart Start“ gesagt.

Corona stoppt BER-Gala in Schönefeld

Es hätte ein rauschendes Fest mit mehr als 700 Gästen werden sollen. Aber aufgrund der steigenden Corona-Zahlen wurde die geplante Eröffnungsgala für den BER jetzt abgesagt.



Landkreis in Bayern wird abgeriegelt

Angesichts extrem gestiegener Corona-Zahlen gelten im gesamten Landkreis Berchtesgadener Land in Bayern ab morgen um 14 Uhr strikte Ausgangsbeschränkungen. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist dann nur aus triftigen Gründen erlaubt. Das wurde nach einer Krisensitzung in Bad Reichenhall mitgeteilt.



Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt laut RKI bei 252, das ist deutlich höher als im Berliner Problembezirk Neukölln.

Bei Anruf gelber Schein

Husten, Halsweh, Schnupfen: Wer Erkältungssymptome hat, braucht für eine Krankschreibung bis zum Jahresende nicht mehr persönlich beim Arztpraxis vorsprechen. Die unkomplizierte Krankschreibung per Telefon gibt es längstens für sieben Tage.

Statt Sperrstunde ein Alkoholverbot in der Nacht?

Brandenburgs Landesregierung will am Dienstag verschärfte Regeln im Kampf gegen Corona beschließen vorstellen. Dabei hat das Gerichtsurteil zur Berliner Sperrstunde die ursprünglichen Pläne durcheinander gebracht.

Hannover Rück erwartet Milliarden-Schaden

Die Corona-Pandemie kostet Erst- und Rückversicherer weltweit Milliardensummen. Nach Schätzung der Hannover Rück hat die Pandemie in Deutschland versicherte Schäden von 1,25 bis 1,75 Milliarden Euro angerichtet. In der Summe seien praktisch alle Versicherungsbereiche außer der Lebens- und Krankenversicherung enthalten, sagte der Bereichsleiter der Deutschlandsparte, Jonas Krotzek, am Montag. Der Großteil der Schäden dürfte mit 750 Millionen bis 1,25 Milliarden Euro auf die Betriebsschließungsversicherung entfallen. Die Schließung von Restaurants, Hotels und anderen Betrieben kam die Versicherungen teuer zu Buche geschlagen.



Ganz anders wirkt sich die Corona-Krise voraussichtlich bei den Kfz-Versicherern in Deutschland aus. Sie können nach Berechnungen der Hannover Rück 2020 mit einem 2,2 Milliarden Euro Gewinn rechnen.

Von Thorsten Keller, Stephanie Philipp und Klara Niederbacher