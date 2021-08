Potsdam

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg liegt bei 23,6 – und damit etwas niedriger als am Vortag. Das Gesundheitsministerium meldet am Freitagmorgen 78 Neuinfektionen. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gab es nicht.

Sieben-Tage-Inzidenz: 23,6 (Vortag: 24,7)

Gesamtzahl aller Infizierten in Brandenburg: 110.579

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 3818

Aktuell erkrankt: ≈ 1100 (unverändert)

Genesen: ≈ 105.700 (Vortag 105.600)

Aktuell werden 24 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, drei liegen auf der Intensivstation. Zwei Intensivpatienten müssen beatmet werden.

Fünf Landkreise und drei Städte liegen über einem Inzidenzwert von 20. Es sind Teltow-Fläming (33,5), Potsdam-Mittelmark (26,3), Havelland (49,1), Oberhavel (31,0), Barnim (20,0) sowie Potsdam (33,3), Cottbus (55,2) und Frankfurt (24,2). Die restlichen Kreise melden Inzidenzen darunter. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz hat derzeit die Stadt Brandenburg/Havel (12,5).

58 Prozent der Brandenburger sind einmal geimpft worden, 53,6 Prozent haben bereits beide Corona-Schutzimpfungen hinter sich. (Stand: 20. August). Insgesamt wurden in Brandenburg bislang 2.730.709 Impfungen verabreicht, bundesweit waren es 99 Millionen.

In Berlin steigt die Inzidenz auf 69,7

In Berlin ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag weiter gestiegen. Das RKI gab den Wert mit 69,7 an (Vortag 69,2). Das RKI registrierte 475 Neuinfektionen, weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 188.662 Menschen in der Hauptstadt nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. 3588 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Deutschlandweit mehr als 9000 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9280 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 48,8 (Vortag: 44,2). Deutschlandweit wurden zudem weitere 13 Todesfälle verzeichnet.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.853.055 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Zahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung gestorben sind, stieg auf 91.956.

