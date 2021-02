Am Sonntag wurden in Brandenburg 245 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Sieben-Tages-Inzidenz sinkt weiter leicht. An diesem frühlingshaft warmen Wochenende gab es mehrere Polizei-Einsätze wegen Corona-Regel-Verstößen und am Montag starten die Grundschulen in den Präsenzunterricht. Alle aktuellen Entwicklungen lesen Sie in unserem Newsblog.