Potsdam

Die Corona-Zahlen steigen wieder bedenklich: In Brandenburg und in Berlin, aber auch in ganz Deutschland und im europäischen Ausland. In Brandenburg sind es aktuell 5942 bestätigte Fälle, darunter 1247 akut Erkrankte. In den vergangenen 24 Stunden kamen 181 neue Fälle hinzu. (Stand: Mittwoch, 8.30 Uhr).

In Berlin wurden seit Beginn der Pandemie 23.697 Infektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche) liegt in Brandenburg nun bei 31,3. In Berlin ist der Wert mehr als dreimal so hoch (104,4).

Anzeige

Über alle wichtigen Entwicklungen informiert Sie unser Newsblog :

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!



Auch heute informieren wie sie wieder über die neusten Entwicklungen zur aktuellen Corona-Lage in Brandenburg.

Liebe Leserinnen, liebe Leser;

wir verabschieden uns für heut aus dem Newsblog. Morgen früh sind wir wieder für Sie im Einsatz.



Gute Nacht - und bleiben Sie gesund!

RKI: Corona-Sterblichkeit weiter gering

Weniger als ein Prozent der gemeldeten Corona-Infizierten ist seit Ende Juli an den Folgen der Infektion gestorben, heißt es im RKI-Lagebericht. Trotz der deutlich gestiegenen Zahl an Neuinfektionen bleibt die Fallsterblichkeit damit vergleichsweise gering.

So geht's durch den Corona-Winter

Die kalte Jahreszeit hat gerade erst begonnen, der Corona-Winter liegt vor uns. Wie wir gut durch diese Monate kommen, sagt Virologin Ciesek.

Klopapier-Alarm in KW

Geht das Hamstern wieder los? Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen scheinen sich einige Menschen im Landkreis wieder einen Vorrat anzulegen: Vor allem Toilettenpapier ist Mangelware.

Auch Teltow-Fläming überschreitet den Grenzwert

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Teltow-Fläming bei 40,7 - und damit deutlich über der kritischen Marke von 35. Damit gelten im Kreis ab sofort zusätzliche Corona-Beschränkungen.

Jetzt auch Jens Spahn

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Er sei am Mittwochnachmittag positiv auf das Virus getestet worden, teilte sein Ministerium mit. Damit ist erstmals ein Minister aus dem Kabinett von Angela Merkel an Covid-19 erkrankt. Spahn habe sich umgehend in häusliche Isolierung begeben, hieß es in der Mitteilung. „Bislang haben sich bei ihm nur Erkältungssymptome entwickelt. Alle Kontaktpersonen werden aktuell informiert.“

Kreis Dahme-Spreewald verschärft die Corona-Regeln

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis hat den kritischen Schwellenwert von 35 überschritten. Für mindestens zehn Tage gelten nun strengere Corona-Regeln in Dahme-Spreewald.

Halloween-Sause abgesagt

Das nächste Fest fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. Dieses Mal trifft es das Halloween-Fest in Flatow (Oberhavel).

Kinder und Erzieherinnen in Quarantäne

Nach einem Corona-Fall in einer Kita in Birkenwerder sind die Kinder der betroffenen Gruppe sowie mehrere Erzieherinnen in Quarantäne. Die Kita bleibt bis Ende der Woche geschlossen

Berlin knackt 100er-Marke bei der Inzidenz

Es gibt neue Zahlen aus Berlin: 971 neue Corona-Fälle - seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 23.697 Infektionen gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt weiter bei 243. Es gelten bereits 17.107 Menschen als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 104,4. Am höchsten ist der Wert weiter in Neukölln (217,9), am niedrigsten in Hellersdorf-Marzahn (37,0).

Brandenburg/Havel meldet acht neue Fälle

Die Stadt Brandenburg/Havel war in Sachen Corona bisher vergleichsweise wenig betroffen. Heute meldet das örtliche Gesundheitsamt, dass es an der Belastungsgrenze ist.

Weitere Kita dicht

Auch in einer Kyritzer Kita (Ostprinitz-Ruppin) gibt es einen Corona-Fall, die Einrichtung bleibt vorerst geschlossen:

Die Corona-Lage in der Prignitz

Der Landkreis Prignitz verzeichnet erneut eine deutliche Zunahme an Corona-Fällen. 61 Personen sind derzeit infiziert. Acht Patienten werden im Kreiskrankenhaus behandelt.

Bezirke bereiten sich auf Straßen-Maskenpflicht vor

Berlins Bezirke bereiten sich nach dem Senatsbeschluss einer Maskenpflicht für Märkte und zehn belebte Straßen auf die Umsetzung vor. Auf der Karl-Marx-Straße in Neukölln begannen Mitarbeiter des Ordnungsamtes bereits am Dienstag, Passanten auf die ab Samstag geltende Regel hinzuweisen.



Zudem sei geplant, flächendeckend Graffiti-Piktogramme und Hinweise in verschiedenen Sprachen auf den Gehwegen aufzubringen, sagte ein Sprecher des Bezirksamtes. „Die Karl-Marx-Straße ist knapp drei Kilometer lang - also sprechen wir über fast sechs Kilometer Gehwege.“



Andere Bezirke sind noch nicht ganz so weit und verweisen darauf, dass ihnen die neue Verordnung noch nicht vorliege. Allerdings kündigten sie Kontrollen der Ordnungsämter an, wobei diese womöglich nicht sofort auf Bußgelder setzen.



Mehr anzeigen Tickaroo Live Blog Software

Von Thorsten Keller, Stephanie Philipp und Klara Niederbacher