Mit rund 10.000 Impfdosen will Brandenburg am 27. Dezember mit den ersten Impfungen in Pflegeheimen und Krankenhäusern beginnen. Derweil haben mehr als 6000 Brandenburger Unternehmen einen Teil der Novemberhilfen erhalten. Gute Nachrichten gibt es auch vom BER. Alle wichtigen Neuigkeiten lesen Sie in unserem Newsblog.