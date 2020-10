Potsdam

Die Corona-Zahlen steigen wieder bedenklich: In Brandenburg und in Berlin, aber auch in ganz Deutschland und im europäischen Ausland. In Brandenburg sind es aktuell 6144 bestätigte Fälle, darunter 1479 akut Erkrankte. In den vergangenen 24 Stunden kamen 202 neue Fälle hinzu. (Stand: Donnerstag, 8.30 Uhr).

In Berlin wurden seit Beginn der Pandemie 24.480 Infektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche) liegt in Brandenburg nun bei 36,4. In Berlin ist der Wert mehr als dreimal so hoch (110,6).

Über alle wichtigen Entwicklungen informiert Sie unser Newsblog :

Erneut mehr als 11.000 Corona-Neuinfektionen



Die Gesundheitsämter in Deutschland haben laut Robert Koch Institut (RKI) am Freitagmorgen 11.242 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit liegt der Wert im Vergleich zum Vortag auf einem identischen Niveau. Am Donnerstag hatte das RKI ein Allzeithoch gemeldet.





Grippeimpfung; Risikopatient kommt nicht zum Zug

Reinhard Lembcke aus Königs Wusterhausen möchte sich gegen Grippe impfen lassen, aber eine Ärztin hat keinen Impfstoff mehr. Wie kann das sein, wenn der Gesundheitsminister gleichzeitig zum Impfen aufruft?

Freibad-Bilanz: Corona lässt Besucherzahlen sinken

Es war schon zu erwarten – die Coronapandemie hat sich deutlich auf die diesjährigen Besucherzahlen des Freibades ausgewirkt.

Prignitz verschärft die Corona-Maßnahmen

Der Landkreis Prignitz hat den Inzidenzwert von 50 überschritten und gilt nun als Risikogebiet. Das hat weitere Anti-Corona-Maßnahmen zur Folge.

GdP fordert monatliche Corona-Tests für Polizisten

„Es gibt eine neue Welle", sagt der Brandenburger GdP-Landeschef Andreas Schuster. "Kollegen werden zum Zweck der Provokation absichtlich angehustet – sie finden das total ekelhaft.“ Er fordert, Polizisten regelmäßig zu testen.

Mediziner infiziert, Praxis und Kita geschlossen

Nachdem ein Mediziner in einer Treuenbrietzener Praxis positiv auf das Coronavirus getestet wurde, sind die Praxis sowie eine Kita in der Stadt geschlossen.





Wahlkreis-Tour fällt aus

Weil er Kontakt zum Corona-infizierten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte, muss der Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler (CDU) eine geplante Bustour im Havelland absagen.

Sieben-Tage-Inzidenz in TF jetzt bei 43,1

Der Landkreis Teltow-Fläming nähert sich der Schwelle zum Risikogebiet: Der Inzidenzwert liegt bei 43,1. 111 Personen sind aktuell infiziert. Betroffen sind auch zwei Kitas und ein Pflegedienst.

Hertha-Trainer Labbadia: „Viel mehr können wir nicht tun“

Die Verantwortlichen der Fußball-Bundesliga beobachten die steigenden Corona-Infektionszahlen und die positiven Tests in den Clubs mit Sorge. „Wir können nicht viel mehr machen“, sagte Hertha-Trainer Bruno Labbadia vor dem 5. Spieltag (Auswärtsspiel in Leipzig) . Sein Club, bei dem der infizierte Neuzugang Matteo Guendouzi isoliert werden musste, würde schon über die ohnehin strengen Hygieneregeln hinaus weitere Maßnahmen ergreifen, berichtete der 54-Jährige. So sind fünf junge Spieler, die auch bei der U23 dabei waren, extra separiert worden, „falls da was wäre“.

Auch die Bundespolizei kontrolliert in Berlin

Die Hauptstadt-Polizei wird am Wochenende zusammen mit Bundespolizisten verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln in Berlin kontrollieren. 1000 Einsatzkräfte - jeweils 500 aus Berlin und vom Bund - werden stadtweit unterwegs sein. Darauf verständigten sich Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU. Ab Samstag gilt in Berlin eine Maskenpflicht für Wochenmärkte und für zehn Einkaufsstraßen wie Ku'damm und Friedrichstraße, für Warteschlangen und Shoppingmalls. Draußen dürfen sich nur noch 25 statt bisher 50 Menschen treffen.

Berliner Amtsärzte fordern andere Pandemie-Strategie

Berlins Amtsärzte haben Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) zu einem Umsteuern bei der Pandemie-Bekämpfung in der Hauptstadt aufgefordert. In einem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, fordern sie eine Konzentration der Gesundheitsämter auf Risiko-Gruppen. Menschen, die sich selbst schützen könnten, sollten dagegen mehr Eigenverantwortung übernehmen. Mit dieser Strategie könne ein erneuter Lockdown möglicherweise verhindert werden.



„Die Gesundheitsämter fokussieren ihre Testungen auf symptomatische Personen und betroffenes medizinisches Personal sowie auf vulnerable Gruppen“, heißt es in dem Schreiben aller Amtsärzte. Dadurch werde Personal für den Schutz von Menschen mit diversen gesundheitlichen Risiken, Bewohner in Alten- und Pflegeheimen und von medizinischem Personal frei. So könne es gelingen, dort zeitnah Fälle und Kontaktpersonen zu ermitteln und Infektionsketten durch gezielte Maßnahmen zu unterbrechen.

MAZ-Leserfragen zu Corona: Hier gibt es die Antworten

Die MAZ hat ihre Leser gefragt, welche Fragen zum Coronavirus sie haben. Es erreichten uns einige Mails. In den Fragen geht es unter anderem um Antikörpertests, Masken, Infektionszahlen. Hier gibt es die Antworten:

Inzidenzwert in Berlin steigt auf 110,6

Die aktuellen Corona-Zahlen aus Berlin liegen vor: Laut Senatskanzlei wurden in den vergangenen 24 Stunden 783 neue Infektionen gemeldet. Das ist eine etwas geringere Zahl als am Mittwoch (971).



Seit Beginn der Pandemie haben sich 24.480 Menschen angesteckt, 245 Menschen sind mit oder durch Covid-19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz (neue Fälle pro 100.000 Einwohner in der letzten Woche) steigt auf 110,6. Als einziger Berliner Bezirk liegt Hellersdorf-Marzahn (38,5) noch unter dem kritischen Grenzwert von 50. Mehr als viermal so hoch ist die Inzidenz in Neukölln (236,7). 7,3 Prozent der Intensivbetten in Berlin sind mit Covid-19-Patienten belegt.





Von Thorsten Keller, Stephanie Philipp und Klara Niederbacher