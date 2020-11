Potsdam

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weltweit bedenklich: Auch in Brandenburg und in Berlin. Der bundesweite „Teil-Lockdown“ mit schärferen Maßnahmen, seit dem 2. November in Kraft, soll für etwas Entspannung sorgen. Gastronomische Betriebe sowie Freizeit-und Kultur-Einrichtungen müssen bis Ende des Monats schließen.

In Brandenburg gibt es bisher 16.444 bestätigte Corona-Infektionen. Innerhalb von 24 Stunden kamen 422 neue Fälle hinzu. (Stand: Sonntag, 11 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt bei 302, das sind neun mehr als am Vortag.

Anzeige

Aktuell erkrankt sind derzeit 5885 Menschen. 434 Covid-19-Patienten werden aktuell in Krankenhäusern behandelt, 116 davon auf Intensivstationen. Von diesen müssen 70 beatmet werden.

In Berlin wurden seit Beginn der Pandemie (Stand: Sonntag, 16 Uhr) 56.504 Infektionen gemeldet und 449 Todesfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche) liegt in Brandenburg bei 110,2. In Berlin ist der Wert mehr als doppelt so hoch (224,9).

Über alle wichtigen Entwicklungen informiert Sie unser Newsblog :

Reisebüros in der Krise

„Der November ist eigentlich der Hauptbuchungsmonat“, sagt Anja Reinsch vom Reisebüro an der Brandenburger Straße in Potsdam. „Dann buchen die Leute ihren Sommerurlaub. Aber im Moment passiert gar nichts.“ Wir haben mit Reisevermittlern gesprochen. Die Lage ist dramatisch.

Entscheidende Woche im Kampf gegen Corona

Am Mittwoch beraten (und entscheiden) Bund und Länder über die weitergehende Strategie zur Eindämmung des Infektionsgeschehens. Bereits heute gibt es zur Vorbereitung eine Schalte der Länderchefs, um eine gemeinsame Linie abzustimmen.

Neue RKI-Zahlen bestätigen Seitwärtsbewegung

Der Teil-Lockdown im November hat den exponentiellen Anstieg der Corona-Infektionen in Deutschland gebremst. Zum Wochenstart wurden ähnlich viele Fälle gemeldet wie noch vor einer Woche.

Guten Morgen, Brandenburg.

Wir starten in eine neue Woche mit wichtigen Entscheidungen. Wird der Teil-Lockdown verlängert, welche Maßnahmen plant die Politik, um die Ausbreitung des Coronavirus noch stärker als zuletzt zu verhindern? Antworten gibt es wohl spätestens am Mittwoch. Dann gibt es die nächste Schalte zwischen Kanzleramt und den den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Hier im Corona-Newsblog bleiben Sie immer aktuell informiert.

Liebe Leserinnen und Leser,



für dieses Wochenende verabschieden wir uns aus dem Corona-Newsblog. Ab Montagmorgen versorgen wir Sie hier wieder mit allen relevanten Neuigkeiten zur aktuellen Corona-Lage in Brandenburg und Berlin.



Einen guten Start in die Woche und bleiben Sie gesund!

Umfrage: Jeder Zweite hat Angst vor Krankheit und Einsamkeit an Weihnachten

Viele Menschen in Deutschland sorgen sich einer Umfrage der KKH zufolge wegen der Corona-Pandemie vor der Weihnachtszeit.Die Mehrheit der Befragten hat Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus.Viele fürchten außerdem, die Feiertage alleine verbringen zu müssen.

Corona-Massentest in Südtirol: Wie eine Provinz die Wintersaison retten will

In Südtirol sind am Wochenende bei einem Massentest Hunderttausende Bürger auf das Coronavirus getestet worden.Die Landesregierung hofft, damit die Infektionsketten zu unterbrechen und die Wintersaison retten zu können.Doch an der Maßnahme gibt es Kritik.

Corona: Lambrecht hält Priorisierung bei Impfung für rechtssicher

Wenn es einen Impfstoff gegen das Coronavirus geben wird, dann werden einige Personengruppen früher geimpft als andere.Justizministerin Lambrecht hält diese Priorisierung für rechtlich unproblematisch.Und auch sie betont, dass es keine Impfpflicht geben wird.

Corona: Günther für einheitliche, aber infektionsabhängige Maßnahmen in Ländern

Vor der Bund-Länder-Schalte spricht sich Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther für bundesweit einheitliche Maßnahmen aus.Das bedeute aber nicht, „dass jedes Land die gleichen Maßnahmen ergreifen muss“, sagte er.SPD-Politiker Ralf Stegner setzt ebenfalls auf regionale Differenzierungen nach einem bundeseinheitlichen Maßstab.

Krankenhäuser: Hält das Netz ?

Die steigende Zahl der schweren Covid-Fälle setzt das Klinik-System in Brandenburg unter Stress. Kann es das aushalten? Unser Kommentator ist zuversichtlich.

Mögliche Nebenwirkungen: Drohen nach Corona mehr andere Infektionen?

Die Corona-Maßnahmen schützen nicht nur vor Sars-CoV-2, sondern auch vor anderen Krankheitserregern.Einer Studie zufolge könnte nach den Beschränkungen eine Welle von Infektionskrankheiten drohen.Eine Isolation würde sich laut Experten nämlich problematisch auf unser Immunsystem auswirken.

Weiteres Vorgehen in der Pandemie

Bisher konnten sich Bund und Länder nicht auf neue verbindliche Einschränkungen nach den ersten Lockdown-Wochen einigen können. Nun wollen die Länder eigene Strategien erarbeiten.

Ein neuer Corona-Fall in Ostprignitz-Ruppin

Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin meldet das Gesundheitsamt am Sonntag eine neue Infektion mit dem Corona-Virus. Am stärksten betroffen im Verhältnis zur Einwohnerzahl ist derzeit die Stadt Neuruppin.





Triage: Wer darf überleben? Wer muss sterben?

Zu wenige Beatmungsgeräte für zu viele Kranke: Im Frühjahr mussten Ärzte in Italien entscheiden, welcher Patient behandelt wird und wer sterben muss.Sollte die Zahl der schweren Corona-Erkrankungen weiter steigen, könnten auch Ärzte in Deutschland vor dieser grausamen Entscheidung stehen.Sind sie vorbereitet?

Wissenschaftsinitiative: Ohne Tierversuche kein Corona-Impfstoff

Bei der Entwicklung eines Impfstoffs kann einer Wissenschaftsinitiative zufolge nicht auf Tierversuche verzichtet werden.Auch die derzeit vielversprechenden Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus wurden zuvor an Tieren getestet.Die ersten Tests erfolgten der Initiative zufolge an Mäusen und Ratten, in einer späteren Phase seien Rhesusaffen ein Tiermodell.

Mehr anzeigen Tickaroo Live Blog Software

Von Thorsten Keller, Stephanie Philipp, Klara Niederbacher und Louise Otterbein