Das ändert sich in Brandenburg

In der Eindämmungsverordnung werden im Paragraph 26 alle Absätze zur Notbremse aufgehoben, da nun das Infektionsschutzgesetz des Bundes die notwendigen Schutzmaßnahmen ab einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz über 100 in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt regelt.



Die meisten Corona-Regeln der Bundes-Notbremse gelten in Brandenburg bereits. Diese Änderungen treten ab Samstag in Kraft



Nächtliche Ausgangsbeschränkung: Zwischen 22 und 24 Uhr ist es erlaubt, sich alleine draußen zu bewegen (Joggen oder Spazieren). Diese Ausnahme gab es bislang in Brandenburg nicht.



Sport: In Brandenburg bleiben Indoor-Sportstätten weiter geschlossen. Ausnahmen gibt es für Berufs- und Leistungssportler. Ausgenommen sind auch Kinder bis 14, wenn sie draußen kontaktlos in Gruppen von maximal fünf Kindern trainieren.



Körpernahe Dienstleistungen: Erlaubt sind nur medizinische, therapeutische, pflegerische oder seelsorgerische Dienstleistungen. Außerdem dürfen Friseurbetriebe und Fußpflege geöffnet bleiben. Besuche sind allerdings nur möglich, wenn die Kundinnen und Kunden einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorlegen können und eine FFP-2-Maske tragen. Andere körpernahe Dienstleistungen sind nicht erlaubt.



Einkaufen: bleibt mit negativem Test und Terminbuchung („Click & Meet") in allen Geschäften erlaubt, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 100 und 150 liegt. Dies gilt aufgrund der Bundesregelung künftig auch für Baumärkte, die in Brandenburg bisher geöffnet waren.



Impfen: Keine Testpflicht für vollständig Geimpfte, etwa für Friseurbesuche oder Einkäufe: Hier gibt es eine Klarstellung in der Eindämmungsverordnung: das gilt nur für Impfungen mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff. Das ist natürlich blöd für Impftouristen, die sich Russland Sputnik V verpassen lassen.