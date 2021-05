Potsdam

Das Gesundheitsministerium meldet am Pfingstmontag 61 Corona-Neuinfektionen (Stand: Montag 0 Uhr). In Brandenburg wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

Sieben-Tage-Inzidenz: 46,9 (Vortag: 47,9)

Gesamtzahl aller Infizierten in Brandenburg: 107.799

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 3699

Aktuell erkrankt: ≈ 3600 (Vortag: 3740)

Genesen: ≈ 100.500 (Vortag: 100.300)

Intensivbetten belegt: 525

Intensivbetten frei: 141

Mit Stand vom Sonntag sind 61 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung in intensivmedizinischer Behandlung, hiervon müssen 37 beatmet werden.

Lesen Sie auch:

So viele Intensivbetten sind in Brandenburgs Kommunen noch frei

Das sind die Inzidenzwerte für Brandenburgs Städte und Landkreise

In Brandenburg liegen derzeit alle Kreise und kreisfreie Städte unter dem kritischen Inzidenzwert von 100. In zehn Kreisen bzw. Städten liegt die Inzidenz noch über 50. Den höchsten Wert vermeldet aktuell der Kreis Spree-Neiße mit 93,2. Dort lag der Wert am Freitag wieder über 100 (102,9), sank auf Sonnabend jedoch wieder unter die 100er-Grenze. Den besten Wert vermeldet derzeit der Landkreis Ostprignitz-Ruppin mit 16,2.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

34,9 Prozent der Brandenburger haben bereits eine Erstimpfung erhalten, 14,5 Prozent haben bereits beide Corona-Schutzimpfungen hinter sich. (Stand: Sonnabend, 8 Uhr)

In Berlin ist die Inzidenz minimal gestiegen: Am Montag rangierte er nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 55,9 - am Sonntag lag er bei 55,5. Am Pfingstmontag wurden 50 Neuinfektionen und ein Todesfall gemeldet. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Virus insgesamt stieg auf 3439. Die Zahl der nachgewiesenen Infizierten seit Beginn der Pandemie in Berlin liegt damit bei 177.234. Als wieder genesen gelten rund 169.366 Berlinerinnen und Berliner.

Von MAZonline