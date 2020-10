Potsdam

Die Corona-Zahlen steigen wieder bedenklich: In Brandenburg und in Berlin, aber auch in ganz Deutschland und im europäischen Ausland. In Brandenburg sind es aktuell 6368 bestätigte Fälle, darunter 1597 akut Erkrankte. In den vergangenen 24 Stunden kamen 224 neue Fälle hinzu. (Stand: Freitag, 8.30 Uhr).

In Berlin wurden seit Beginn der Pandemie 25.373 Infektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche) liegt in Brandenburg nun bei 39,2. In Berlin ist der Wert fast dreimal so hoch (114,8).

Kommentar zu steigenden Corona-Zahlen

"Die Fallzahlen steigen, die Todeszahlen auch, und ein Corona-Impfstoff ist noch nicht in Sicht: Die Meldungen der zurückliegenden Tage lassen darauf schließen, dass allen schwierige Monate bevorstehen", kommentiert Marina Kormbaki – und blickt dennoch zuversichtlich auf die kommende Zeit.

Neue Corona-Regeln in Berlin

In der Hauptstadt gelten ab heute neue Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Ein Mund-Nasen-Schutz muss nun auch auf Märkten und in zehn besonders belebten Straßen, in Shoppingmalls und Warteschlangen getragen werden. Rund 1000 Polizisten sollen kontrollieren , wie die verschärften Regeln eingehalten werden.



Ein Sprecher der Berliner Polizei sagte, zuerst werde versucht, Verständnis bei den Bürgern zu wecken. Wer die Aufforderungen etwa zum Maske-Tragen oder Abstand-Halten ignoriert, müsse mit Konsequenzen rechnen. Dann werden Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen geschrieben und an die Bezirksämter weitergeleitet.



Außerdem treten in Berlin strengere Obergrenzen für private Zusammenkünfte in Kraft. Draußen dürfen sich nur noch 25 statt bisher 50 Menschen etwa zu einer Feier treffen, drinnen statt bisher zehn Menschen nur noch Angehörige eines Haushalts plus maximal fünf andere Personen.

Neuer Höchstwert an Neuinfektionen

Am Samstag erreicht die Zahl der registrierten neuen Corona-Fälle pro Tag einen neuen Höchstwert. Das RKI meldet 14.714 neue Fälle. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie steigt auf mehr als 10.000.

Mehrheit der Bürger mit Corona-Maßnahmen einverstanden

Fast ein Drittel der Deutschen spricht sich einer Umfrage zufolge für noch härtere Corona-Maßnahmen aus. 30 Prozent der Befragten gehen die bestehenden Maßnahmen nicht weit genug, wie aus dem neuen ZDF-Politbarometer hervorgeht. 54 Prozent halten die Maßnahmen demnach für genau richtig, 14 Prozent für übertrieben. Im September hatten sich nur 18 Prozent und Anfang Oktober 23 Prozent der Befragten für verschärfte Regeln ausgesprochen.

Für Passagiere nach Berlin: Flughafen Wien erprobt Schnelltest

Ein Teil der Fluggäste von Wien nach Berlin kann sich freiwillig und kostenlos mit einem Schnelltest am Flughafen auf Corona testen lassen. Das Angebot ist ein Probelauf des Flughafens Wien und der Fluggesellschaft Austrian Airlines und richtet sich bis zum 8. November an Passagiere von neun bestimmten Flügen von Wien nach Berlin. Die Schnelltests sollen zeigen, wie Reisen funktionieren könne, sagte der Vorstandsdirektor der Flughafen Wien AG, Julian Jäger, der österreichischen Nachrichtenagentur APA.



Ziel sei es, dass Reisewarnungen zurückgenommen werden, sagte Austrian-Airlines-Vorstandsmitglied Jens Ritter. Wien zählt wie fast ganz Österreich in Deutschland als Risikogebiet, was derzeit von Einreisenden einen Corona-Test bei der Einreise oder Quarantäne erfordert. Die Antigen-Schnelltests, die mit Speichelprobe in etwa 15 Minuten ein Ergebnis liefern, können bislang die behördlich vorgeschriebenen, im Labor ausgewerteten PCR-Tests nicht ersetzen.

Sie müssen eine private Feier anmelden? So geht's in Dahme-Spreewald

Bürger im Landkreis Dahme-Spreewald müssen ab sofort private Feiern mit mehr als sechs Besuchern beim zuständigen Gesundheitsamt anmelden. Wir haben getestet, wie das funktioniert.

Aus für Beherbergungsverbot in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteins Oberverwaltungsgericht hat das Beherbergungsverbot für Touristen aus inländischen Corona-Hotspots gekippt. Es werde bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache außer Vollzug gesetzt, teilte das OVG am Freitag mit. Das Gericht in Schleswig gab damit Eilanträgen von zwei Hotelbetreibern aus Rostock statt, die auch mehrere Häuser in Schleswig-Holstein führen. Das Gericht erklärte unter Verweis auf das Robert Koch-Institut, dass sich das Virus zunehmend in privaten Haushalten und bei privaten Kontakten ausbreite, während Ansteckungen in Hotels eher selten seien.



Bisher durften Touristen aus Gebieten mit hohen Corona-Zahlen (Sieben-Tage-Inzidenz über 50) nur dann im Norden in Hotels oder Ferienwohnungen übernachten, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Test vorlegen.

In Polen bleibt die Küche kalt

Polen schließt von Samstag an alle Restaurants. Der Gasto-Lockdown gilt für zunächst zwei Wochen. Das gab Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Freitag bekannt. Für alle Schüler ab der 4. Klasse wurde Fernunterricht per Computer verordnet. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren dürfen das Haus oder die Wohnung tagsüber zwischen 8 und 16 Uhr nur noch in Begleitung eines Erwachsenen verlassen. In Polen liegen die Infektionszahlen im Vergleich zur Bevölkerung inzwischen fast drei Mal so hoch wie in Deutschland.

Wildauer Kita bleibt bis 4. November dicht

Ein Corona-Ausbruch an einer Wildauer Kita (Dahme-Spreewald) hat weitreichende Folgen. Die Einrichtung bleibt bis einschließlich 4. November geschlossen.

Verschärfte Regeln in Teilen von OPR

Im Kreis Ostprignitz-Ruppin überschreiten Kyritz, Neustadt und Heiligengrabe über dem kritischen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 50. Deshalb dürfen dort in den nächsten zehn Tagen maximal zehn Personen gemeinsam unterwegs sein. Damit beschreitet der Kreis einen Sonderweg.

Masken-Scanner im Klinikum Bad Saarow

Im Eingangsbereich sowie an der Zentralen Notaufnahme des Klinikums Bad Saarow (Oder-Spree) sind ab sofort zwei Masken-Scanner im Einsatz. Das teilte der Klinik-Betreiber, der Helios-Konzern, mit. Der Scnaner überprüft, ob Menschen, die das Krankenhaus betreten, ihren Mund-Nasen-Schutz richtig aufgesetzt haben. Sodann gibt es visuelle und akustische Rückmeldung. Entweder ertönt die Begrüßung "Schön, dass Du da bist und danke für die Maske!“ oder der milde Tadel „Stopp, Eintritt nur mit Maske!“



„Wir freuen uns über die beiden Scanner", sagte Klinikgeschäftsführerin Carmen Bier . "Sie erweitern unser Hygienekonzept, in dem sie Risiken durch äußere Faktoren noch mal verringern und das Bewusstsein für das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes stärken."

Quarantäne-Verordnung für Grenzverkehr nach Polen gelockert

Die Landesregierung hat die Quarantäne-Verordnung angepasst: Der kleine Grenzverkehr zwischen Brandenburg und Polen ist damit ohne Quarantäne-Verpflichtung möglich. Das teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. Die neue Verordnung sehe Ausnahmeregelungen für bestimmte Personen- und Berufsgruppen vor. Das betrifft nach den Angaben Berufspendler, Schüler oder auch Studierende. Auch enge Verwandte sind von der Quarantänepflicht ausgenommen. Auch Aufenthalte bis zu 24 Stunden - also etwa zum Einkaufen - sind demnach weiter möglich.



Die neuen Bestimmungen treten am Samstag um 0.00 Uhr in Kraft und gelten bis einschließlich 8. November.Auf die neue Phase der Pandemie sei man deutlich besser vorbereitet als auf die Phase im Frühjahr, sagte Europaministerin Katrin Lange (SPD). Die neuen Regelungen trügen den Notwendigkeiten einer wirksamen Pandemieprävention Rechnung. Sie sähen aber auch vertretbare Ausnahmeregelungen vor, sagte sie.

Berlin: Lehrer und Schüler sollen Lüften „trainieren“

An Berliner Schulen ist offensichtlich nicht allen Lehrern und Schülern bekannt, wie man Unterrichtsräume durchlüftet. Sie sollen das regelmäßige Öffnen und Schließen von Fenstern nun „trainieren“, wie Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Freitag mitteilte. An den Schulen sollen dazu 3500 Kohlenstoffdioxid-Messgeräte verteilt werden, die sich das Land eine Million Euro kosten lässt.

Lüften sei eine der wichtigsten Maßnahmen in geschlossenen Räumen, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, erklärte Scheeres. Die Messgeräte seien "eine Unterstützung, um den richtigen Lüftungsrhythmus in den schulischen Lerngruppen zu trainieren".



Die Vorgaben der Bildungsverwaltung für die Schulen sehen vor, Klassenräume immer vor und nach dem Unterricht und mindestens einmal in der Mitte jeder Unterrichtsstunde mehrere Minuten lang komplett durchzulüften, zudem in Pausen. Da es dabei im Winter selbst in geheizten Räumen frisch werden kann, sollen die Schüler warme Kleidung tragen.



Von Thorsten Keller, Stephanie Philipp und Klara Niederbacher