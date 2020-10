Potsdam

Die Corona-Zahlen steigen wieder bedenklich: In Brandenburg und in Berlin, aber auch in ganz Deutschland und im europäischen Ausland. In Brandenburg sind es aktuell 6615 bestätigte Fälle, darunter 1805 akut Erkrankte – 208 mehr als am Freitag. In den vergangenen 24 Stunden kamen 247 neue Fälle hinzu. (Stand: Sonnabend, 11.15 Uhr).

In Berlin wurden seit Beginn der Pandemie 25.373 Infektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche) liegt in Brandenburg bei 43,6. In Berlin ist der Wert fast dreimal so hoch (114,8).

Über alle wichtigen Entwicklungen informiert Sie unser Newsblog :

Das sind die Inzidenzwerte für Brandenburgs Städte und Landkreise

Unsere Grafik zeigt 7-Tage-Inzidenz für die 14 märkischen Landkreise und die vier kreisfreien Städte auf einen Blick – auf Basis der Zahlen des Gesundheitsministeriums in Potsdam. So sehen Sie gleich, wie weit Ihre Kommune noch von einem der kritischen Grenzwerte entfernt ist – oder womöglich bereits darüber liegt.





Brandenburgs 7-Tage-Inzidenz bei 43,6

Derzeit liegt die 7-Tage-Inzidenz in Brandenburg bei 43,6. Dieser Wert beschreibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen und gilt als die entscheidende Kennziffer in der Beurteilung der Corona-Pandemie. Sie bestimmt etwa, ob schärfere Auflagen wie Kontaktbeschränkungen in Kraft treten. Als unkritisch gilt ein Inzidenzwert von unter 35, zwischen 35 und 50 ist eine erste Warnstufe erreicht, ab 50 gilt eine Kommune gemäß RKI-Definition als Risikogebiet.



In Brandenburg gibt es nach Angaben des Ministeriums fünf Risikogebiete: In Cottbus nähert sich die 7-Tage-Indizenz immer weiter einem Wert von 100 an. Die Stadt verzeichnet 97,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. In Brandenburg an der Havel liegt der Wert bei 61,0. In den Landkreisen Prignitz erreichte er 67,0. In den Landkreisen Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz liegt der Wert bei 58,9 und 60,3.



Die genaue Verteilung der Corona-Fälle in den einzelnen Landkreisen und Städten in Brandenburg finden Sie in unserer Statistik:



Das ist die aktuelle Zahl der Infizierten

Corona in Brandenburg: 247 neue Infektionen - 1805 Menschen akut erkrankt

In Brandenburg hat sich die Zahl der Corona-Fälle erneut erhöht. Innerhalb von 24 Stunden kamen 247 neue Infektionen hinzu, meldet das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG). Als genesen gelten derzeit ca. 4623 Personen, 37 mehr als tags zuvor. Die Zahl der akut Erkrankten hat ebenso zugenommen. Demnach sind derzeit 1805 Personen am Coronavirus erkrankt, 208 mehr als noch am Freitag.



Zwei neue Todesfälle kamen hinzu. Bislang starben in Brandenburg 187 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19.



Die meisten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden kamen laut LAVG im Landkreis Teltow-Fläming hinzu. Wie Brandenburgs Gesundheitsministerium am Samstagvormittag berichtete, waren es dort 28 Neuinfektionen. Im Märkisch-Oderland wurden von Freitag auf Samstag 24 Neuinfektionen registriert. Die wenigsten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden wurden in Frankfurt (Oder) registriert. Dort waren es drei.





Freibier für vorbildliche Kontaktlisten-Einträge

Eine Brauerei im baden-württembergischen Ehingen ist erfinderisch geworden, damit Gäste in der Corona-Pandemie im Wirtshaus korrekte Kontaktdaten hinterlassen. Wer seine korrekte Adresse hinterlässt, bekommt einen Freibier-Gutschein per Post.

Corona belastet die Patienten zusätzlich

Der Verein Lebenswelten aus Königs Wusterhausen hilft Menschen mit psychischen Erkrankungen. Wir haben die beiden Leiterinnen getroffen – und mit ihnen über die schwere Doppelbelastung in Zeiten von Corona gesprochen.





Tausende Zuschauer an der Alten Försterei

Vor rund 4500 Zuschauern geht es für den 1. FC Union Berlin heute gegen den SC Freiburg um den nächsten Heimsieg in der Fußball-Bundesliga. Trotz stark steigender Corona-Zahlen dürfen im Stadion An der Alten Försterei insgesamt 5000 Personen anwesend sein. Allerdings wurden den Fans Gesänge und Sprechchöre untersagt , zudem gilt eine Maskenpflicht. Union und die Breisgauer stehen mit jeweils fünf Zählern im Tabellen-Mittelfeld.

Beim Auswärtsspiel von Hertha BSC bei RB Leipzig sind ebenfalls heute insgesamt sogar nur 999 Zuschauer zugelassen. Die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia steht bei den Sachsen nach nur einem Sieg aus den ersten vier Spielen unter Druck. Am Wochenende droht das Abrutschen auf einen Abstiegsplatz.

Kommentar zu steigenden Corona-Zahlen

"Die Fallzahlen steigen, die Todeszahlen auch, und ein Corona-Impfstoff ist noch nicht in Sicht: Die Meldungen der zurückliegenden Tage lassen darauf schließen, dass allen schwierige Monate bevorstehen", kommentiert Marina Kormbaki – und blickt dennoch zuversichtlich auf die kommende Zeit.

Neue Corona-Regeln in Berlin

In der Hauptstadt gelten ab heute neue Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Ein Mund-Nasen-Schutz muss nun auch auf Märkten und in zehn besonders belebten Straßen, in Shoppingmalls und Warteschlangen getragen werden. Rund 1000 Polizisten sollen kontrollieren , wie die verschärften Regeln eingehalten werden.



Ein Sprecher der Berliner Polizei sagte, zuerst werde versucht, Verständnis bei den Bürgern zu wecken. Wer die Aufforderungen etwa zum Maske-Tragen oder Abstand-Halten ignoriert, müsse mit Konsequenzen rechnen. Dann werden Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen geschrieben und an die Bezirksämter weitergeleitet.



Außerdem treten in Berlin strengere Obergrenzen für private Zusammenkünfte in Kraft. Draußen dürfen sich nur noch 25 statt bisher 50 Menschen etwa zu einer Feier treffen, drinnen statt bisher zehn Menschen nur noch Angehörige eines Haushalts plus maximal fünf andere Personen.

Neuer Höchstwert an Neuinfektionen

Am Samstag erreicht die Zahl der registrierten neuen Corona-Fälle pro Tag einen neuen Höchstwert. Das RKI meldet 14.714 neue Fälle. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie steigt auf mehr als 10.000.

Guten Morgen Brandenburg!

Auch an diesem Wochenende halten wir Sie an dieser Stelle über die wichtigsten Corona-Updates aus Ihrer Region auf dem Laufenden. Neue Risikogebiete, Infektionszahlen, etc.: Hier erfahren Sie es als erstes.

Liebe Leserinnen, liebe Leser;



wir beenden unseren Newsblog an diesem Freitag. Am Samstagvormittag geht es an dieser Stelle weiter. Gute Nacht - und bleiben Sie gesund!





Mehrheit der Bürger mit Corona-Maßnahmen einverstanden

Fast ein Drittel der Deutschen spricht sich einer Umfrage zufolge für noch härtere Corona-Maßnahmen aus. 30 Prozent der Befragten gehen die bestehenden Maßnahmen nicht weit genug, wie aus dem neuen ZDF-Politbarometer hervorgeht. 54 Prozent halten die Maßnahmen demnach für genau richtig, 14 Prozent für übertrieben. Im September hatten sich nur 18 Prozent und Anfang Oktober 23 Prozent der Befragten für verschärfte Regeln ausgesprochen.

Von Thorsten Keller, Stephanie Philipp und Klara Niederbacher