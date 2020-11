Partys in Hostel und Fabrikkeller

Die Polizei hat am Wochenende in Berlin zwei illegale Partys mit insgesamt fast 130 feiernden Menschen aufgelöst. 76 Menschen seien am Samstag in den Keller eines früheren Fabrikgebäudes im Stadtteil Johannisthal in Berlin-Treptow eingedrungen, um dort illegal zu feiern, twitterte die Polizei am Montag. Nur wenige Männer und Frauen hätten eine Mund-Nasen-Maske getragen, auch der Abstand sei nicht eingehalten worden.Einsichtig zeigten sich die Partyteilnehmer offenbar nicht. Nach der Auflösung der Party stellte die Polizei fest, dass drei Streifenwagen beschädigt wurden.



In einem Hostel in Friedrichshain feierten dann am Sonntag 52 Menschen eine Party mit zahlreichen Drogen. Die Feier endete am Sonntagmittag ebenfalls erst durch einen Polizeieinsatz. Bei der folgenden Durchsuchung der Teilnehmer fanden die Polizisten Drogen wie Marihuana, Ecstasy und das Aufputschmittel Speed sowie diverse Medikamente.