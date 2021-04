365 Neuinfektionen - 7 023 Menschen aktuell erkrankt

Die Zahl der Corona-Ansteckungen in Brandenburg ist gesunken, liegt aber weiter auf hohem Niveau. In Brandenburg wurden laut Gesundheitsministerium in den vergangenen 24 Stunden 365 neue Infektionen mit dem Coronavirus erfasst. Seit Beginn der Pandemie haben sich somit 99.873 Brandenburgerinnen und Brandenburger nachweislich mit dem Virus infiziert (Stand 25.04.2021, 0 Uhr).



Aktuell erkrankt sind nach den Informationen des Landesamts für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) 7 023 Personen. Das sind 64 mehr als tags zuvor.



Wie viele der erkrankten Menschen derzeit stationär behandelt werden müssen, teilte das LAVG am Wochenende nicht mit. Mit Stand vom Freitag wurden 478 Covid-19-Patienten in einem Krankenhaus behandelt. 145 Menschen befanden sich auf Intensivstationen. Von diesen Personen mussten wiederum 126 beatmet werden.



Als wieder genesen gelten 89.348 Menschen, das sind 296 mehr als tags zuvor.



Die Sieben-Tages-Inzidenz für ganz Brandenburg liegt bei 126 (Freitag: 133,9).