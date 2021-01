Am Sonntagmorgen meldete das Robert Koch-Institut 12.257 Neuinfektionen. In Brandenburg wurden innerhalb von 24 Stunden 519 Corona-Neuinfektionen und 18 weitere Todesfälle gemeldet. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für das Land liegt seit Samstag unter 200. Alle wichtigen Neuigkeiten lesen Sie in unserem Newsblog.