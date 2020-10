Potsdam

Die Corona-Zahlen steigen weiter bedenklich: In Brandenburg und in Berlin, aber auch in ganz Deutschland und im europäischen Ausland. In Brandenburg sind es aktuell 6615 bestätigte Fälle, darunter 1805 akut Erkrankte – 208 mehr als am Freitag. In den vergangenen 24 Stunden kamen 247 neue Fälle hinzu. (Stand: Sonnabend, 11.15 Uhr).

In Berlin wurden seit Beginn der Pandemie 25.789 Infektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche) liegt in Brandenburg bei 43,6. In Berlin ist der Wert fast dreimal so hoch (119,1).

Über alle wichtigen Entwicklungen informiert Sie unser Newsblog :

Lego, Barbie und Puzzle: Spielzeug boomt in der Corona-Krise

Die Spielwarenbranche profitiert davon, dass derzeit viele Menschen viel Zeit zu Hause verbringen. So melden die Spieleverlage ein Absatzplus von 21 Prozent seit Jahresbeginn. Vor allem Brettspiele und Puzzle für Erwachsene erweisen sich als Verkaufsschlager.

Neue Schulschließungen? Lehrerpräsident Meidinger warnt vor Wertverlust beim Abitur

Was, wenn es in Deutschland wegen der Corona-Pandemie zu erneuten flächendeckenden Schulschließungen kommt? Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, warnt für diesen Fall vor einem Wert- und Qualitätsverlust beim Abitur und der Mittleren Reife. Es entstünden dann Lücken, die nicht ohne Weiteres behoben werden könnten.

Unbekannte werfen Brandsätze gegen RKI-Gebäude: Staatsschutz der Polizei ermittelt

Ein Gebäude des Robert-Koch-Instituts wurde in der Nacht zum Sonntag Anschlagsziel Unbekannter. Sie warfen Brandsätze gegen die Fassade des Hauses. Eine politische Motivation wird geprüft.

Corona-Lage: Inzidenzwert steigt in Potsdam auf 49,4

Die Corona-Zahlen steigen deutlich, auch nachdem der erste Grenzwert der Corona-Inzidenz in Potsdam überschritten wurde. Das Bergmann-Klinikum hat fast jeden Tag mehr Patienten. Alle aktuellen Zahlen und Entwicklungen aus der Landeshauptstadt finden Sie hier.

Potsdam nähert sich dem zweiten Corona-Grenzwert – diese Regeln gelten im Risikogebiet

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt in Potsdam weiter, am Samstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 46. Reißt die Stadt die 50er Marke, gilt Potsdam offiziell als Risikogebiet und weitere Verschärfungen greifen.



RKI meldet 11.176 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Die Gesundheitsämter haben innerhalb von 24 Stunden mehr als 11.000 neue Corona-Infektionen an das RKI gemeldet. An Sonntage sind die Fallzahlen meist niedriger. Mehr als 10.000 Menschen sind an einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben.

Wo unterscheiden sich Influenza und Corona?

Immer wieder werden Covid-19 und die Grippe miteinander verglichen; auch von denen, die die Gefahren durch das Coronavirus kleinreden wollen. Doch wo gibt es tatsächlich Gemeinsamkeiten – und wo unterscheiden sich die beiden Krankheiten? Wir klären auf.

Oranienburger Herbst-Markt lässt Schausteller aufatmen

Können Kirmes, Jahrmarkt und andere Volksfeste stattfinden – oder fällt alles coronabedingt aus? Mit diesen quälenden Sorgen müssen viele Schausteller in Zeiten der Pandemie leben. In Oranienburg haben sie Glück Noch bis zum 1. November darf dort der Herbst-Jahrmarkt stattfinden.

Wo gibt's noch Klopapier?

Durch den sprunghaften Anstieg der Neuinfektionen gehört auch das (leider) wieder zu unserem Leben mit dem Virus: die Hamsterkäufe. Eine Anwendung für Apple-Smartphones hilft denen, die nicht umsonst zur nächsten Drogerie laufen wollen.

Karneval in Zeiten von Corona

Die Pandemie macht auch den Karnevalsvereinen in Brandenburg einen Strich durch ihre Rechnungen. Wir haben uns im Kreis Havelland umgehört, wie die Narren mit der Ungewissheit umgehen.

Corona-Demo in Potsdam

Rund 100 Kritiker der Corona-Politik, Corona-Leugner und Impfgegner haben sich an diesem Sonnabend vor dem Brandenburger Tor in Potsdam für eine Kundgebung versammelt – um für die Abschaffung der Maskenpflicht und anderer Pandemie-Vorsichtsmaßnahmen zu protestieren.

„Zieht euch Masken an, ihr Penner!“: Passant weist Gruppe von Maskenverweigerern zurecht

In Berlin zog eine Gruppe maskenlos durch ein Einkaufszentrum und sang „Maskenlos durch die Stadt“. Nur mit Mühe waren die Männer und Frauen aus dem Einkaufszentrum zu vertreiben – auf der Straße feierten sie maskenlos weiter bis in die Nacht.

In Berlin Demonstrationen gegen Corona-Politik erwartet

Die Berliner Polizei stellt sich für Sonntag auf mehrere Demonstrationen ein, die sich gegen politische Entscheidungen in der Corona-Pandemie richten. Am Mittag (12.00 Uhr) ist eine Demonstration am Alexanderplatz geplant, abends (17.00 Uhr) soll am Großen Stern im Tiergarten demonstriert werden.



Der Protestzug mittags ist mit rund 2500 Teilnehmern angemeldet, die Kundgebung einer „Querdenken“-Initiative am Abend mit 10 000. In den Titeln, mit denen die Demos angemeldet wurden, wird zum Beispiel das Ende staatlicher Beschränkungen gefordert.



14.714 Corona-Neuinfektionen in ganz Deutschland

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstagmorgen 14.714 neue Corona-Infektionen gemeldet, so viele wie noch nie seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland. Da es allerdings am Donnerstag zeitweise zu Datenlücken bei der Übermittlung von Infektionszahlen gekommen war, könnten in der jüngsten Zahl der Neuinfektionen entsprechende Nachmeldungen enthalten sein.



Auch am Samstagmorgen gab es zeitweise Unstimmigkeiten bei den angegebenen Zahlen. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung überschritt am Samstag die Marke von 10.000.



Durch einen Ausfall eines Webservers waren am Donnerstagnachmittag laut RKI Übermittlungen von den Gesundheitsämtern zu den zuständigen Landesbehörden und von denen zum RKI knapp drei Stunden lang gestört gewesen. Anschließend habe der Server aber wieder funktioniert. Die fehlenden Daten sollten am Freitag automatisch im Laufe des Tages übermittelt worden sein und somit in der Publikation vom Samstagmorgen erscheinen. Die Größe der Datenlücke war zunächst nicht bekannt. Betroffen von der Panne waren zum Beispiel Corona-Hotspots in Nordrhein-Westfalen.



Zudem sind die jetzigen Werte nur bedingt mit denen aus dem Frühjahr vergleichbar, weil mittlerweile wesentlich mehr getestet wird - und damit auch mehr Infektionen entdeckt werden.



Von Thorsten Keller, Stephanie Philipp und Klara Niederbacher