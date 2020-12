Auch an Heiligabend melden die Brandenburger Gesundheitsämter deutlich mehr als 1000 neue Corona-Fälle. Derweil brauchen die Krankenhäuser in Potsdam immer mehr Betten für Covid-19-Patienten. Und ein Potsdamer will das Böllerverbot zu Silvester gerichtlich kippen. Alle wichtigen Neuigkeiten lesen Sie in unserem Newsblog.