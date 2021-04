Grundschulen in Cottbus bleiben geschlossen

Wegen der bundeseinheitlichen Corona-Notbremse müssen an diesem Montag in Cottbus und den Kreisen Spree-Neiße und Oder-Spree die Grundschulen wieder schließen. Dort lag die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 165.



Die neue Eindämmungsverordnung des Landes sieht vor, dass ab diesem Wert alle Schülerinnen und Schüler wieder in den Distanzunterricht geschickt werden, mit Ausnahme der Abschlussklassen und der Förderschulen für geistige Entwicklung. Die Einschränkungen gelten nach Angaben des Bildungsministeriums solange, bis die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Tagen in Folge den Schwellenwert von 165 unterschreitet. Die weiterführenden Schulen, die bereits im Fernunterricht sind, sollen bei einem Wert unter 165 erst am kommenden Montag 3. Mai, wieder öffnen. Das Ministerium will den Schulen mehr Zeit einräumen, sich auf den Wechselunterricht vorzubereiten.