Potsdam

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weltweit bedenklich: Auch in Brandenburg und in Berlin. Der bundesweite „Teil-Lockdown“ mit schärferen Maßnahmen, seit dem 2. November in Kraft, soll für etwas Entspannung sorgen. Gastronomische Betriebe sowie Freizeit-und Kultur-Einrichtungen müssen schließen, mindestens bis zum 20. Dezember.

In Brandenburg gibt es bisher 18.436 bestätigte Corona-Infektionen. Innerhalb von 24 Stunden kamen 629 neue Fälle hinzu. (Stand: Donnerstag, 8.30 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt bei 342, das sind acht mehr als am Vortag.

Aktuell erkrankt sind derzeit 5924 Menschen. 493 Covid-19-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt, 114 davon auf Intensivstationen. Von diesen müssen 70 beatmet werden.

In Berlin wurden seit Beginn der Pandemie (Stand: Donnerstag, 16 Uhr) 61.664 Infektionen gemeldet und 527 Todesfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche) liegt in Brandenburg bei 130,6. In Berlin ist der Wert deutlich höher (215,6).

Über alle wichtigen Entwicklungen informiert Sie unser Newsblog :

Brandenburg ist in der Pandemie bislang durch große Beflissenheit gegenüber der "Frau Bundeskanzlerin" (O-Ton Dietmar Woidke) aufgefallen. Fast alle Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenzen wurden unverändert übernommen. Am Freitag berät das Kabinett in Potsdam über die neue Eindämmungsverordnung. Die MAZ weiß, was drinstehen wird.

Strengere Corona-Regeln über Weihnachten und Silvester in Berlin Die Corona-Maßnahmen werden bundesweit verschärft – außer in der Weihnachtszeit. Doch in Berlin, einem Corona-Hotspot, gelten über die Weihnachtstage strengere Regeln als anderswo. Der Senat will auf diese Weise die Infektionszahlen drücken.

Novemberhilfen sind sehr gefragt

Die Novemberhilfen für Unternehmen im Teil-Lockdown und Selbstständige wie Künstler stoßen auf eine hohe Nachfrage. Seit Start des Programms am Mittwoch wurden bisher 16.797 Anträge gestellt. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag auf Anfrage mit. Die Website sei 1,3 Millionen Mal abgerufen worden. Erste Gelder der Hilfen sollen ab Ende November gewährt werden, und zwar in Form von Abschlagszahlungen - das ist ein Vorschuss auf spätere Zahlungen ohne eine tiefergehende Prüfung.

Söder quält die Skifahrer

Wintersportler und andere Tagestouristen, die auch nur kurz in ein Corona-Risikogebiet im Ausland reisen, sollen in Bayern künftig verpflichtend in Quarantäne müssen. Eine Ausnahmeregelung für Aufenthalte unter 24 Stunden soll nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe gelten, insbesondere Arbeit, Schule, Arztbesuche und familiäre Angelegenheiten. Das hat das bayerische Kabinett am Donnerstag beschlossen. Auch bei Tagesausflügen nur zum Skifahren greife also künftig die normale Quarantänepflicht, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Sieben-Tage-Inzidenz: MV nähert sich dem roten Bereich

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist am Donnerstag um 187 gestiegen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte, stieg damit die offizielle Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen seit Beginn der Pandemie auf insgesamt 5697.



Die Sieben-Tage-Inzidenz - die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - stieg auf 47,1. Der rote Bereich und damit die Ausweisung des Landes als Risikogebiet beginnt bei 50,1. Die Landkreise Ludwigslust-Parchim, Nordwestmecklenburg, Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald gelten als Risikogebiete - mit Inzidenzwerten zwischen 61,9 und 68,6. Die geringste Inzidenz wird derzeit im Landkreis Vorpommern-Rügen mit 13,8 registriert.

Basketball-Training in den Zeiten des Lockdowns

Daniel Perlick, Nachwuchstrainer bei den Basketballern der Red Eagles Rathenow , dreht zweimal wöchentlich Videos, welche die Nachwuchssportler zum Workout daheim animieren sollen.

Infiziert im Gefängnis

Elf neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt Neuruppin am Donnerstag gemeldet. Diesmal ist keine Schule betroffen. Allerdings hat sich eine Beschäftigte der Justizvollzugsanstalt (JVA) Wulkow mit dem Virus infiziert.

Maskenpflicht wird in Berlin ausgeweitet

In Berlin wird wegen hoher Corona-Infektionszahlen die Maskenpflicht auf der Straße ausgeweitet. Sie werde künftig auf praktisch allen Straßen gelten, wo es viele Geschäfte und damit Begegnungen und Kontakte gebe, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstag nach einer Sondersitzung des Senats. Details nannte Müller nicht, er sprach von belebteren Straßen. Schon jetzt gilt auf 35 Berliner Straßen und Plätzen eine Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Mustergültige Krisen-Kommunikation

Das Corona-Virus hat die Perleberger Rolandschule drei Wochen lang in Atem gehalten. In der Ausnahmesituation setzte Schulleiterin Heike Rudolph auf eine transparente Kommunikation. Jetzt ist die Normalität zurückgekehrt.

Thüringen bleibt bei Ferienstart am 23. Dezember

Entgegen einer Einigung von Bund und Ländern hält Thüringen an seinem Ferienstart am 23. Dezember fest. Das bestätigte ein Sprecher des Bildungsministeriums am Donnerstag. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hatte dem Kabinett einen entsprechenden Kompromiss zu Beginn der Weihnachtsferien in Corona-Zeiten vorgeschlagen, der nun umgesetzt werden soll. Demnach ist geplant, dass ältere Schüler ab Klasse 7 vom 21. Dezember an zu Hause bleiben und bis zum 10. Januar Distanzunterricht erteilt bekommen.

Berlin verlängert Teil-Lockdown bis 22. Dezember

Der seit Anfang November geltende Teil-Lockdown in Berlin wird bis zum 22. Dezember verlängert. Darauf verständigte sich der Senat am Donnerstagnachmittag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei einer Sondersitzung. Unter anderem zahlreiche Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie Museen, Theater und Schwimmbäder bleiben damit weiter geschlossen.Bund und Länder hatten sich bei ihren Beratungen am Mittwoch darauf geeinigt, den Teil-Lockdown, der zunächst nur bis Ende November gelten sollte, zu verlängern. Nach dem gemeinsamen Beschluss war allerdings vorgesehen, die Maßnahmen bis zum 20. Dezember zu befristen.

Das ändert sich bei der Bahn

Die neuen Corona-Beschränkungen von Bund und Ländern machen sich auch im Fernverkehr der Bahn bemerkbar: Fahrgäste können von Freitag an nur noch einen Sitzplatz pro Doppelsitz reservieren, wie der Konzern mitteilte. Der jeweilige Platz daneben bleibt demnach für eine Reservierung gesperrt. Insgesamt sollen maximal 60 Prozent der Plätze pro Zug reservierbar sein.



An den Vierer-Tischen können demnach zwei sich schräg gegenüberliegende Plätze reserviert werdnen. Für Familien und Paare gibt es Extra-Bereichen mit Plätzen nebeneinander. Einzelreisenden werden laut Bahn automatisch Fenstersitzplätze zugewiesen, sofern diese noch frei sind. Allerdings können Fahrgäste auch weiterhin ohne Reservierung in den Zug steigen.

Bitte bis Fünf zählen: Berlin tanzt aus der Reihe

Die von Bund und Ländern verabredeten Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen für private Treffen über Weihnachten und Silvester sollen in Berlin nicht gelten. Darauf verständigte sich der Senat am Donnerstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur. Im Corona-Hotspot Berlin könne es keine derartigen Lockerungen geben, hieß es aus Senatskreisen. Demnach sollen sich in Berlin über die Feiertage maximal fünf Personen zu privaten Zusammenkünften treffen dürfen, hinzu kommen Kinder.

Lift-Betreiber kämpfen um ihre Hochsaison

Lift-Betreiber in Deutschland warnen vor großen Einbußen im Tourismus, sollten die Skigebiete in Europa bis Januar geschlossen bleiben. Ein Wintersportverbot wäre für die betroffenen Regionen existenzbedrohend, sagte Matthias Stauch, Vorstand des Verbandes Deutscher Seilbahnen. „Wenn uns jetzt zwischen den Weihnachtsfeiertagen und dem 10. Januar das Geschäft wegbricht, ist das katastrophal.“ Bewegung an der frischen Luft sei gesund und das Infektionsgeschehen in Ischgl sei nicht vom eigentlichen Skibetrieb ausgegangen.

Von Thorsten Keller, Stephanie Philipp, Klara Niederbacher und Louise Otterbein