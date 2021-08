Potsdam

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg liegt bei 25,5. Das Gesundheitsministerium meldet am Samstagvormittag 126 Neuinfektionen, weitere Todesfälle gab es nicht.

Sieben-Tage-Inzidenz: 25,5 (Vortag: 25,6)

Gesamtzahl aller Infizierten in Brandenburg: 111.376

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 3822

Aktuell erkrankt: ≈ 1500 (Vortag 1400)

Genesen: ≈ 106.100 (106.000)

Aktuell werden 26 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, acht liegen auf der Intensivstation. Vier Intensivpatienten müssen beatmet werden.

Elf der 18 Landkreise und kreisfreien Städte haben aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz über 20. Es sind Havelland (42,5), Teltow-Fläming (37,3), Oberhavel (35,5), Dahme-Spreewald (32,3), Potsdam-Mittelmark (28,4), Oder-Spree (27,3), Barnim (24,6), Ostprignitz-Ruppin (20,2) sowie Cottbus (47,6), Brandenburg an der Havel (20,8) und Potsdam (30,2). Die restlichen Kreise melden Inzidenzen darunter. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz hat derzeit Frankfurt (Oder) mit 5,3.

58,6 Prozent der Brandenburger sind einmal geimpft worden, 54,6 Prozent haben bereits beide Corona-Schutzimpfungen hinter sich. (Stand: 26. August). Insgesamt wurden in Brandenburg bislang 2.771.178 Impfungen verabreicht, bundesweit waren es 100,6 Millionen.

In Berlin sinkt die Inzidenz auf 74,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin ist laut RKI auf 74,2 gestiegen (Vortag 75,8). In den letzten 24 Stunden wurden in der Hauptstadt 414 Neuinfektionen registriert. Damit steigt die Gesamtzahl der Corona-Fälle in Berlin seit Beginn der Pandemie auf 191 709.

Ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 wurde am Samstag vermeldet, die Gesamtzahl liegt nun bei 3592. Das RKI hatte infolge einer Datenkorrektur die Zahl der Todesfälle in Berlin angepasst – am Donnerstag lag diese noch bei 3597.

Deutschlandweit mehr als 10.000 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI binnen eines Tages 10.303 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 72,1 (Vortag: 70,3).

Deutschlandweit wurden zudem 22 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung gestorben sind, stieg auf 92.118 Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.924.131 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Von MAZonline