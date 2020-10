Potsdam

Die Corona-Zahlen steigen weiter bedenklich: In Brandenburg und in Berlin, aber auch in ganz Deutschland und im europäischen Ausland. In Brandenburg sind es aktuell 7070 bestätigte Fälle. In den vergangenen 24 Stunden kamen 193 neue Fälle hinzu. (Stand: Dienstag, 8: 30 Uhr). Aktuell werden 172 Corona-Patienten stationär behandelt, 16 davon werden maschinell beatmet.

In Berlin wurden seit Beginn der Pandemie 28.063 Infektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche) liegt in Brandenburg bei 51,9. In Berlin ist der Wert fast dreimal so hoch (137,2).

Über alle wichtigen Entwicklungen informiert Sie unser Newsblog :

Appell des Kinderhilfswerks: Schulen und Kitas offen halten

Das Deutsche Kinderhilfswerk hat vor den Bund-Länder-Beratungen gefordert, vorrangig die Interessen der rund 11 Millionen Schülerinnen und Schüler im Blick zu haben. Das Recht auf Bildung muss während der Corona-Pandemie gewährleistet bleiben. Der Bund sei gefordert, die Länder und Schulträger auch finanziell zu unterstützen. "Mit dem Geld könnten beispielsweise alternative Räumlichkeiten für den Schulunterricht angemietet werden. Auch die Anschaffung von Luftfilteranlagen kann ein wichtiger Baustein für die Offenhaltung der Schulen sein. Das darf nicht an den Kosten scheitern", betonte Bundesgeschäftsführer Holger Hofmann.

Lockdown könnte Kneipen, Bars und Fitnessstudios betreffen

Der Bund plant flächendeckend mit massiven Einschränkungen im November. Das geht aus einer Beschlussvorlage des Bundes für die Video-Konferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder an diesem Mittwoch hervor. Demnach könnten Bars, Kneipen aber auch Schwimmbäder oder Fitnessstudios den gesamten November über geschlossen werden. Die Regeln sollen gelten, um das Infektionsgeschehen abzumildern und damit Familien das Weihnachtsfest zusammen verbringen können.

Was passiert heute in der Bund-Länder-Videoschalte?

Guten Morgen, liebe Leserinnen, liebe Leser! Wegen der angespannten Corona-Lage beraten die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder an diesem Mittwoch in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen.



Das Kanzleramt will in der Bund-Länder-Runde offenbar für weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens werben, etwa durch einen erneuten (und für viele Betrieb ruinösen) Shutdown in der Gastronomie. Die gewünschte Einstimmigkeit, so viel steht fest, kann Angela Merkel sich abschminken. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow sagte am Dienstag den schönen Satz, er sei "keine nachgeordnete Behörde des Kanzleramtes.“ Einen Überblick über alle kruden und weniger kruden Corona-Ideen der Politiker lesen Sie hier





Sperrstunde in Berlin bis 14. November verlängert

Die umstrittene Sperrstunde in Berlin wird um zunächst zwei Wochen bis zum 14. November verlängert. Das kündigte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) an. Die Sperrstunde gilt seit gut zwei Wochen von 23 Uhr bis 6 Uhr für Restaurants, Bars und Spätis.



Rund 30 Gastwirte hatten vor dem Verwaltungsgericht dagegen Beschwerde eingereicht und in erster Instanz Recht bekommen. Eine Grundsatzentscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) steht indes noch aus. In NRW hatte das dortige OVG die Sperrstunde bestätigt.

Mit Schmerztabletten gegen Covid?

Der Wirkstoff Acetylsalicylsäure , weltbekannt unter dem Markennamen Aspirin, soll für einen signifikant milderen Verlauf bei schweren Covid-19-Fällen sorgen. Das legt eine neue US-Studie nahe.

Zurück zu Geisterspielen? Sportverbände schlagen Alarm

Im deutschen Sport wächst die Furcht vor erneuten gravierenden Corona-Einschränkungen. „Wenn der Sport als Geisel der Politik hinhalten muss, wird es ans Eingemachte der Vereine und Verbände gehen“, sagte Ingo Weiss, Sprecher der Spitzenverbände und Präsident der Basketballer, vor dem Gipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten an diesem Mittwoch.



„Die Lage ist angespannt.Es geht um sehr viel für uns“, sagte Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga. "Ein, zwei Geisterspiele sind zu verkraften, danach geht es an die Substanz.“ Selbst die derzeitige Variante mit 20 Prozent der Zuschauer koste mehr Geld, als sie einbringe.



„Wenn man sagt, dass wir mittel- oder vielleicht langfristig mit der Pandemie leben müssen, dann hat der Profisport gerade dafür geeignete Hygienekonzepte entwickelt“, betonte Gernot Tripcke, Geschäftsführer der Deutschen Eishockey Liga. „Wenn die Politik aber Zuschauer verbietet, entzieht sie dem Profisport die Basis zum Überleben.“

Ein Rettungsschirm, der nichts taugt

Nach langem Hin und Her hat die Stadt Königs Wusterhausen nun einen Corona-Rettungsschirm. Darüber informierte Stadtkämmerer Axel Böhm in der SVV. Geld beantragen können Unternehmen trotzdem nicht.

Krise in Polen beunruhigt die IHK

Die IHK Ostbrandenburg betrachtet die in Corona-Lage in Polen, dass seit voriger Woche als Risikogebiet gilt, mit Sorge. In Ostbrandenburger Betrieben arbeiteten viele polnische Mitarbeiter, ohne die Produktions- und Arbeitsabläufe nicht mehr funktionierten, sagte Hauptgeschäftsführer Gundolf Schülke. Er forderte, es gewährleistet sein, dass die Polen weiter zwischen Wohn- und Arbeitsort pendeln könnten. Im Frühjahr hatte Polen allen Bürgern, die aus dem Ausland einreisten, 14 Tage Pflicht-Quarantäne aufgebrummt.

Rathaus in Teltow schottet sich ab

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Potsdam-Mittelmark hat die 50 überschritten. Daher schränkt die Stadtverwaltung Teltow den Besucherverkehr im Rathaus erneut massiv ein.

Der Landeshauptstadt fehlt nicht mehr viel zum Risikogebiet

Inzidenzwert knapp unter 50: Die Corona-Zahlen steigen deutlich, wahrscheinlich wird Potsdam am Mittwoch zum Risikogebiet. Im Bergmann-Klinikum hat sich die Zahl der Covid-19-Patienten erhöht.

1040 neue Infektionen in Berlin

In Berlin meldet das Landesamt für Gesundheit und Soziales 1040 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden gemeldet und damit zum ersten Mal überhaupt die 1000er-Grenze geknackt. Seit Beginn der Pandemie haben sich 28.063 Berlinerinnen und Berliner. 251 Menschen sind gestorben, 8749 akut erkrankt. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter und liegt jetzt bei 137,2.



Die Schwankungen zwischen den Bezirken ist allerdings extrem. Am niedrigsten ist der Wert in Hellersdorf-Marzahn (61,9), am höchsten in Neukölln (250,7)





Hertha und Union: Bei 500 Fans ist Schluss

Die Reduzierung der Zuschauer-Anzahl bei den Heimspielen von Hertha BSC und Union Berlin ist beschlossen. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen des Senats erfuhr, soll das Limit für Freiluftveranstaltungen von 5000 auf nur noch 500 Teilnehmer reduziert werden.



Bei Events in Hallen sind es demnach künftig höchstens 300 Besucher (aktuell 1000) Dies hätte Auswirkungen auf die Bundesligisten Füchse (Handball) und Alba (Basketball). In Kraft tritt die neue Regelung voraussichtlich an diesem Samstag. Zunächst war von 1000 Zuschauern draußen und 800 drinnen als neuen Obergrenzen die Rede gewesen.

Senat vertagt sich auf Mittwoch oder Donnerstag

Der Berliner Senat plant in dieser Woche eine weitere Corona-Krisensitzung. Sie soll nach der am Mittwoch geplanten Videokonferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder stattfinden, kündigte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Dienstag an. Der genaue Termin blieb zunächst offen. Kollatz nannte den Mittwochabend oder den Donnerstag. Das sei von der Dauer der Konferenz mit der Kanzlerin abhängig.

Bund der Steuerzahlen rügt Berliner Soforthilfen

Der Bund der Steuerzahler (BdSt) kritisiert in seinem neuen „Schwarzbuch“ die mangelnden Kontrollen in Berlin bei den Soforthilfen in der Corona-Krise. Das Land habe die Hilfen für Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer bereits 72 Stunden vor der Bekanntgabe der Kriterien durch den Bund für einen zu großen Empfängerkreis und ohne ausreichende Antragsprüfungen gestartet und viel zu überstürzt gehandelt, heißt es in der BdSt-Broschüre, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Weiter heißt es, dass fehlende Kontrollen Betrüger auf den Plan gerufen hätten. Zudem seien Antragsteller begünstigt worden, die auf Fördermittel nicht zwingend angewiesen waren.

Von Thorsten Keller, Stephanie Philipp und Klara Niederbacher