Potsdam

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weltweit bedenklich: Auch in Brandenburg und in Berlin. Der bundesweite „Teil-Lockdown“ mit schärferen Maßnahmen, seit dem 2. November in Kraft, soll für etwas Entspannung sorgen. Gastronomische Betriebe sowie Freizeit-und Kultur-Einrichtungen müssen schließen, mindestens bis zum 20. Dezember.

In Brandenburg gibt es bisher 18.945 bestätigte Corona-Infektionen. Innerhalb von 24 Stunden kamen 509 neue Fälle hinzu. (Stand: Freitag, 8.30 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt bei 346, das sind vier mehr als am Vortag.

Aktuell erkrankt sind derzeit 6360 Menschen. 490 Covid-19-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt, 111 davon auf Intensivstationen. Von diesen müssen 69 beatmet werden.

In Berlin wurden seit Beginn der Pandemie (Stand: Freitag, 16 Uhr) 63.064 Infektionen gemeldet und 539 Todesfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche) liegt in Brandenburg bei 130,6. In Berlin ist der Wert deutlich höher (211,7).

Über alle wichtigen Entwicklungen informiert Sie unser Newsblog :

Auch heute halten wir sie wieder über alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Brandenburg und Berlin auf dem Laufenden - natürlich auch über die Geschehnisse bei den Querdenken-Demos in Frankfurt (Oder) und Słubice Starten Sie gut ins Wochenende!

Querdenker demonstrieren wieder

Seit Tagen mobilisieren Querdenker-Anhänger im Netz. Morgen demonstrieren sie in Frankfurt (Oder) sowie im polnischen Słubice.

Dezember-Trödel abgesagt

Der Scheunenviertelverein in Kremmen (Oberhavel) organisiert seit vielen Jahren den Weihnachtsmarkt im Kremmener Scheunenviertel. In diesem Jahr sollte wegen Corona nur ein Trödelmarkt angeboten werden - aber auch der muss nun ausfallen.

Bäcker Plentz geht online

Die Cororakrise sorgt dafür, dass sich Unternehmen neue Vertriebswege einfallen lassen müssen. Ein Onlineshop ist für viele Händler längst Normalität, nicht so für Bäckereien. In Oberhavel ändert sich das gerade. Bäcker Plentz geht online.

Neuruppiner Einzelhändler in Sorge

Eine Rebellion gegen die verschärften Corona-Regeln für den Einzelhandel ab Dezember ist in Neuruppin zwar nicht absehbar, Zufriedenheit herrscht aber auch nicht.

Landkreis Prignitz schlägt Standort für Impfzentrum vor

Insgesamt zehn Impfzentren sollen in Brandenburg entstehen. Die Standorte Potsdam und Cottbus sind bereits gesetzt. Nun wagt auch die Prignitz einen Vorstoß und schlägt Pritzwalk als Standort vor.

1400 neue Corona-Fälle in Berlin

In Berlin haben sich seit Beginn der Pandemie 63.064 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Seit gestern kamen 1400 neue Fälle hinzu.



Die Zahl der Todesfälle stieg um 12 auf nunmehr 539. 40.762 Menschen haben die Krankheit überstanden. Im Vergleich zum Vortag ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder leicht gesunken - auf 211,7.



Etwa jedes vierte Intensivbett (23,5 Prozent) ist mit einem Covid-19-Patienten belegt.





BER: Bund, Berlin und Brandenburg schießen 660 Millionen Euro zu

Die Betreiber des neuen Hauptstadtflughafens BER bekommen im nächsten Jahr nach eigenen Angaben millionenschwere Finanzhilfe von den Ländern Berlin und Brandenburg sowie dem Bund. „Die Gesellschafter werden uns im nächsten Jahr ein Corona-Darlehen von insgesamt 660 Millionen Euro bereit stellen“, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Freitag. Die Verträge seien schon verhandelt.



In der Summe enthalten sind nach Unternehmensangaben auch 108 Millionen Euro, die die Flughafeneigentümer schon vor zwei Jahren für 2021 zugesagt hätten. „Wir arbeiten hart daran, dass es uns gelingt, dieses Geld nicht komplett in Anspruch zu nehmen“, versicherte Lütke Daldrup. Er geht davon aus, dass der neue Flughafen 2025 seine Betriebskosten allein decken kann.



Böller-Verbote zu Silvester geplant

"Wir sehen vor, was auf der Bundesebene beschlossen worden ist", sagt Woidke zu Silvester. Es sollen auf kommunaler Ebene Plätze festgelegt werden, auf denen Böller verboten sind. "Noch besser ist es natürlich für alle, wenn in diesem Jahr Böllern, Knallerei und Feuerwehr in diesem Jahr möglichst eingeschränkt werden", so Woidke.



Beschlüsse gibt es zu Silvester allerdings noch nicht, weil das Infektionsschutzgesetz immer nur Regeln für die nächsten vier Wochen ermöglicht.





Einzelhandel bleibt geöffnet

Für den Einzelhandel gelten laut Woidke weiter die Regeln, die bereits am 28. Oktober beschlossen wurden. Es soll in kleineren Läden bis 800 Quadratmeter nicht mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmeter gleichzeitig einkaufen. In Geschäften, die größer als 800 Quadratmeter sind, soll für diese größere Fläche ein Platz von 20 Quadratmetern pro Kunde gewährleistet sein.

Weitere Maßnahmen für Schulen und Kitas

Kitas und Schulen bleiben offen. Die



In Gebieten mit sehr hohen Infektionszahlen entscheiden die Schulbehörden über weitere Maßnahmen. Ausgenommen davon werden Abschlussklassen sowie Schulen, in denen es über sieben Tage hinweg keine Infektionen gegeben hat. Kitas und Schulen bleiben offen. Die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler gilt unabhängig vom Infektionsgeschehen ab der 7. Klasse . Das war gestern bereits bekannt geworden.In Gebieten mit sehr hohen Infektionszahlen entscheiden die Schulbehörden über weitere Maßnahmen. Ausgenommen davon werden Abschlussklassen sowie Schulen, in denen es über sieben Tage hinweg keine Infektionen gegeben hat.

Brandenburg lockert Kontaktbeschränkungen nur über die Weihnachtstage

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) informiert in Potsdam über die neue Corona-Verordnung. Das Infektionsgeschehen bewege sich noch einem Niveau, das "eindeutig zu hoch" ist, sagt der Ministerpräsident. Deshalb müssten die Regeln vom 28. Oktober weiter gelten - und erweitert werden.



Ab 1. Dezember gilt:



Für private Zusammenkünfte gilt: Nur noch höchstens fünf Menschen aus zwei Haushalten dürfen sich treffen. Vom 23. bis 27. Dezember "soll es zu Lockerungen kommen", kündigt Woidke an. Letzteres sei in der neuen Verordnung noch nicht verankert, man sei sich darüber jedoch einig.



Nach dem 27. Dezember werde man wieder auf die engen Kontaktbeschränkungen gelten. "Damit ist eines klar: Silvester 2020 wird nicht das Fest der großen Feiern sein können. Wir müssen uns einschränken, um bald danach darauf anstoßen zu können, dass die Pandemie zu Ende ist."





BER macht die Südbahn dicht

Wegen des geringen Passagieraufkommens schließt die Flughafengesellschaft nicht nur Terminal 5 am BER. Auch die Südbahn geht außer Betrieb.

Offenbar Angriff auf Corona-Demo-Organisator

In Brandenburg an der Havel wurde ein Mann mutmaßlich niedergeschlagen. Er ist Teil der Bürgerinitiative „Brandenburg steht auf“, die seit Wochen Corona-Proteste in der Stadt organisiert.

Von Thorsten Keller, Stephanie Philipp, Klara Niederbacher und Louise Otterbein