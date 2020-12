In der Woche nach Weihnachten gehen die Impfungen weiter. Die Brandenburger Gesundheitsämter melden Am Sonntag derweil mehr als 700 neue Corona-Fälle. Und die Krankenhäuser in Potsdam brauchen immer mehr Betten für Covid-19-Patienten. Alle wichtigen Neuigkeiten lesen Sie in unserem Newsblog.