Unternehmen suchen wieder etwas mehr neue Leute

Ob Bau, Landwirtschaft, Verwaltung, Handwerk oder Industrie: In Brandenburg suchen Unternehmen weiterhin neue Leute. Der entsprechende Index der Bundesagentur für Arbeit legt seit einigen Monaten wieder leicht zu. Für April registrierte die Agentur nun auch in Berlin einen leichten Anstieg der Personalnachfrage. An diesem Donnerstag (10.00 Uhr) teilt die Agentur mit, wie sich die Arbeitslosigkeit in der Region entwickelt hat. Im März war sie leicht gesunken. In Berlin lag die Quote bei 10,5 Prozent, in Brandenburg bei 6,4 Prozent.



Insgesamt beurteilte die Agentur die Situation auf dem Arbeitsmarkt im März als schwierig. Im Dezember waren 176 000 Frauen und Männer in der Region in Kurzarbeit. In Berlin hatte die Dynamik schon vor der Corona-Krise abgenommen. Die registrierte Nachfrage nach Arbeitskräften ist heute nur etwa halb so stark wie beim Höchststand im März 2019. Der Arbeitsmarkt der Hauptstadt leidet wegen des starken Dienstleistungssektors in der Corona-Krise stärker als der in Brandenburg.



Stichtag für die Erhebung der neuen Arbeitsmarkt-Zahlen war der 13. April