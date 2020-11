Potsdam

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weltweit bedenklich: Auch in Brandenburg und in Berlin. Ab dem 1. Dezember gelten daher noch strengere Regeln im Teil-Lockdown. Nur in der Weihnachtszeit sollen die Kontaktbeschränkungen in Brandenburg etwas gelockert werden.

In Brandenburg gibt es bisher 19.557 bestätigte Corona-Infektionen. Innerhalb von 24 Stunden kamen 612 neue Fälle hinzu. (Stand: Sonnabend, 11 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt inzwischen bei 362. Das sind 16 mehr als am Freitag.

Am Sonnabend wurden etwa 6686 Menschen als akut erkrankt gemeldet. Wie viele Personen davon stationär betreut werden müssen, wurde nicht mitgeteilt. Am Freitag lag die Zahl der akut Erkrankten bei 6360, wobei 490 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt werden mussten, 111 davon auf Intensivstationen.

In Berlin wurden seit Beginn der Pandemie (Stand: Freitag, 16 Uhr) 63.064 Infektionen gemeldet und 539 Todesfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche) liegt in Brandenburg bei 132,4. In Berlin war der Wert mit Stand vom Freitag deutlich höher (211,7).

Über alle wichtigen Entwicklungen informiert Sie unser Newsblog :

Brandenburg (Havel): Theatergruppe lädt zu Adventsspiel mit Abstand

Für ein bisschen Adventsstimmung: Die die Theatergruppe der Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie Sonnensegel lädt zu einer weihnachtlichen Theatercollage aus dem Fenster ein – wenn es die Corona-Regelungen am 5. Dezember erlauben. Einen kleinen Weihnachtsverkauf will die Galerie Sonnensegel dann auch abhalten.





14.611 Neuinfektionen in Deutschland - unter Vorwochenniveau

Wir beginnen mit den überregionalen Zahlen . Erwartungsgemäß haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) am Wochenende vergleichsweise wenig neue Corona-Infektionen gemeldet. Innerhalb eines Tages sind 14.611 neue Fälle übermittelt worden, wie das RKI am Sonntagmorgen bekannt gab.



Der bisherige Höchststand war am Freitag vor einer Woche (20.11.) mit 23.648 gemeldeten Fällen erreicht worden. Am vergangenen Sonntag hatte die Zahl bei 15.741 gelegen. An Sonntagen und Montagen sind die Zahlen vergleichsweise gering, weil laut RKI am Wochenende weniger Proben genommen werden und dadurch auch insgesamt weniger getestet wird.

Liebe Leserinnen und Leser,



auch heute versorgen wir Sie hier wieder mit allen Neuigkeiten rund um das Coronavirus. Wir wünschen einen schönen 1. Advent!





Der Problemlöser aus Brandenburg (Havel): Eckhardt Hamann bietet Firmen Hilfe zur Selbsthilfe

Was können kleinere und mittlere Unternehmen tun, um nicht nur die aktuelle Krise, sondern auch ihre Folgen zu überwinden? Der Wirtschaftsfachmann Eckhardt Hamann hat einen Plan entwickelt.





Neun Stationen für Jüterbogs Weihnachts-Andacht

Verzichten ist das große Wort für das, wozu die Corona-Krise die Menschen weltweit zwingt. Auch wenn für die Weihnachtszeit die strengen Regeln an einigen Stellen gelockert werden, werden viele auch in der Adventszeit auf gewohnte Traditionen verzichten müssen. Gottesdienste wird es zum Beispiel in der Jüterboger Region in diesem Jahr nicht geben. Dafür gibt es Andachten an neun Stationen.





„Waldtrainer“: Waldbauern lassen sich im Wohnzimmer schulen

Auch die Waldbauernschule muss in der Corona-Krise neue Wege gehen. Anfang November startete sie mit dem Projekt „Waldtrainer“ ein digitales Schulungs- und Weiterbildungsangebot. Damit kommen Förster, der Wald und ein Schulungsraum zu den Waldbesitzern nach Hause.

Kosmetikstudio in Wittstock bleibt weiterhin geschlossen Wegen des Corona-Lockdowns musste die Wittstocker Kosmetikerin Gabi Andree ihr Studio abermals schließen. Ihre ehemalige Kollegin, die eine Praxis für medizinische Fußpflege betreibt, darf weiterhin Patienten behandeln.

Kleiderspenden: DRK steht vor großen Herausforderungen

Haben Sie in den vergangenen Monaten auch schon ihren Kleiderschrank ausgemistet? Die Bereitschaft der Brandenburgerinnen und Brandenburger Altkleider zu spenden war in der Zeit des ersten Corona-Lockdowns besonders hoch - und das war gut so. Denn der Bedarf an Altkleidern ist hoch. Doch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat seit einiger Zeit im Bezug auf die Kleiderkammern mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Das hat verschiedene Gründe:





Angela Merkel spricht Bürgern Mut zu

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Bürgerinnen und Bürgern in ihrem wöchentlichen Video-Podcast Mut zugesprochen. Die Corona-Krise habe gezeigt, dass sich die Maßnahmen, wenn sie eingehalten werden, auch lohnen. Darum sei es wichtig, weiter über Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten.







Kirchen starten Weihnachtskampagne

Die Kirchen in der Hauptstadt-Region haben am ersten Adventswochenende eine gemeinsame Kampagne mit pandemiekonformen Angeboten für Weihnachten gestartet. Unter dem Motto „Weil wir Hoffnung brauchen“ können sich in den kommenden Wochen Kirchengemeinden und Einrichtungen an unterschiedlichen Aktionen beteiligen.



Geplant ist unter anderem, Weihnachtsbäume vor den Kirchen und auf öffentlichen Plätzen als „Hoffnungsbäume“ zu gestalten, an die Sterne mit Wünschen angebracht werden können. In der ganzen Stadt sollen Plakate mit sieben unterschiedlichen Motiven und Slogans gehängt werden. Darauf steht unter anderem etwa „Auch wenn vieles anders wird...die Hoffnung bleibt“ oder „...die Nähe bleibt“.



Heiligengrabe: Jugendbauhütte trifft sich nur virtuell im Seminarzentrum

Für junge Freiwillige in der Denkmalpflege ist das Seminarzentrum in Heiligengrabe derzeit tabu. Wegen der Corona-Krise trifft sich die Jugendbauhütte Brandenburg nur online. Dennoch hinterlassen die jungen Leute bleibende Spuren.





Falsche Polizisten fordern im Berliner Mauerpark Corona-Bußgeld

Ganz schön dreist: Zwei Männer versuchten am frühen Freitagmorgen in Berlin von zwei anderen Männern Bußgeld einzukassieren, da diese vermeintlich gegen die Infektionsschutzverordnung verstießen.





Im Milower Land hält man trotz Corona an Traditionen fest

Feuerwehren, Vereine und Dorfinitiativen haben in den Dörfern im Milower Land pünktlich zum 1. Advent Weihnachtsbäume aufgestellt. Warum sie das trotz Coronakrise getan haben, hat einen guten Grund.





„Falkensee hilft“: Die ersten Weihnachtsbriefe sind da

Zusammen mit dem Netzwerk „Falkensee hilft“ wollen Kathrin Großmann (l.) und Katja Ganszczyk zum Weihnachtsfest zahlreichen Bewohnern eines Seniorenheims in der Gartenstadt ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Dafür haben sie die Falkenseer aufgerufen, selbstgebastelte Weihnachtsbriefe und Karten anzufertigen und einzusenden. Von dem Echo auf die Aktion sind sie überwältigt.





Am Telefon statt auf der Bühne: Mögeliner Künstlerin bietet Live-Lesung am 1. Advent

Normalerweise würde Laurin Singer sich dieser Tage auf ihre Veranstaltungen zur Adventszeit vorbereiten und Texte einüben. Aber in diesem Jahr ist einfach nichts normal, ganz besonders nicht für Menschen, die von ihrer Kreativität leben und Kultur unters Volk bringen.





Von Thorsten Keller, Stephanie Philipp, Klara Niederbacher und Louise Otterbein