Potsdam

Auch am Freitag halten die technischen Probleme beim RKI an, am Morgen wurden noch keine neuen Zahlen für Deutschland gemeldet. Anders das Dashboard des Brandenburger Gesundheitsministeriums: Das meldet aktuell 39 Neuinfektionen für ganz Brandenburg und eine Inzidenz von 7,1. Weitere Todesfälle sind nicht zu vermelden.

Sieben-Tage-Inzidenz: 7,1 (Vortag: 6,2)

Gesamtzahl aller Infizierten in Brandenburg: 109.196

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 3817

Aktuell erkrankt: ≈ 300 (Vortag: 300)

Genesen: ≈ 105.100 (Vortag: 105.100)

Zuletzt wurden 15 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, sechs befanden sich in intensivmedizinischer Behandlung. Vier Intensivpatienten mussten beatmet werden.

Lesen Sie auch:

So viele Intensivbetten sind in Brandenburgs Kommunen noch frei

Das sind die Inzidenzwerte für Brandenburgs Städte und Landkreise

Alle 18 Landkreise und kreisfreien Städte in Brandenburg liegen unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 20. Die Stadt Frankfurt (Oder) hat derzeit mit 19 die höchste Inzidenz, gefolgt von Cottbus (10). Die Uckermark meldet mit einer Inzidenz von 1,7 derzeit den geringsten Wert.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

55,6 Prozent der Brandenburger sind einmal geimpft worden, 48 Prozent haben bereits beide Corona-Schutzimpfungen hinter sich. (Stand: 29. Juli). Insgesamt wurden in Brandenburg bislang 2.536.761 Impfungen verabreicht, bundesweit waren es knapp 91 Millionen.

Auch in Berlin ist die Inzidenz weiter gestiegen

Am Freitag liegt die Inzidenz in Berlin bei 27,6, am Vortag lag sie noch bei 24,8. Es wurden 213 Corona-Neuinfektionen gemeldet und ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg weist mit 44,4 die höchste Inzidenz auf, Treptow-Köpenick mit 7,3 die niedrigste.

Seit Beginn der Pandemie haben sich in Berlin 182.553 Menschen nachweislich angesteckt, es gab 3582 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Von MAZonline